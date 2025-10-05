Árbitro desmaia em jogo amador horas após apitar Corinthians x Mirassol e vai para hospital

O árbitro Felipe Fernandes de Lima, que apitou Corinthians e Mirassol, na noite de sábado, em São Paulo, desmaiou em campo na manhã neste domingo em Brumadinho (MG) enquanto trabalhava em um jogo amador de futebol.

Fernandes de Lima passou mal depois de 20 minutos de jogo, ficou desacordado, foi retirado de campo por uma ambulância e foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade mineira, de acordo com o GE.

O árbitro mineiro, em entrevista à ESPN, informou que sofreu uma convulsão por desidratação, que provocou o desmaio. "Foi só um susto", afirmou o árbitro de 38 anos, que faz parte do quadro da CBF e já foi liberado.

No jogo deste domingo, Felipe Fernandes de Lima estava acompanhado do auxiliar Felipe Alan Oliveira, que também trabalhou na Neo Química Arena, onde o Corinthians venceu o Mirassol por 3 a 0 pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.