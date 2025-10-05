Árbitro desmaia em jogo amador horas após apitar Corinthians x Mirassol e vai para hospital Fernandes de Lima ficou desacordado, foi retirado de campo por uma ambulância e foi levado para uma UPA Estadão Conteúdo 05.10.25 17h17 "Foi só um susto", afirmou o árbitro de 38 anos (Reprodução) O árbitro Felipe Fernandes de Lima, que apitou Corinthians e Mirassol, na noite de sábado, em São Paulo, desmaiou em campo na manhã neste domingo em Brumadinho (MG) enquanto trabalhava em um jogo amador de futebol. Fernandes de Lima passou mal depois de 20 minutos de jogo, ficou desacordado, foi retirado de campo por uma ambulância e foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade mineira, de acordo com o GE. O árbitro mineiro, em entrevista à ESPN, informou que sofreu uma convulsão por desidratação, que provocou o desmaio. "Foi só um susto", afirmou o árbitro de 38 anos, que faz parte do quadro da CBF e já foi liberado. No jogo deste domingo, Felipe Fernandes de Lima estava acompanhado do auxiliar Felipe Alan Oliveira, que também trabalhou na Neo Química Arena, onde o Corinthians venceu o Mirassol por 3 a 0 pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol arbitragem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 Futebol Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4 Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) 05.10.25 7h00 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 CAMPEÃO Alex Poatan atropela russo com nocaute em 80 segundos e retoma cinturão do UFC Ankalaev tentou reagir, mas Poatan manteve o controle da distância e variou golpes com chutes potentes na perna do adversário. 05.10.25 8h22