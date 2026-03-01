Arbeloa afirma que melhora de Vini Jr. é mérito do brasileiro: 'Jogador extraordinário' Segundo colocado em La Liga, com 4 pontos a menos do que o Barcelona (64 a 60), o Real Madrid enfrenta o Getafe nesta segunda-feira no Santiago Bernabéu. Estadão Conteúdo 01.03.26 17h17 O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmou que sua participação na melhora recente de desempenho de Vini Jr. é mínima. "Não sei se toquei em alguma tecla. O mérito é dele, que é um jogador fantástico e extraordinário", afirmou o treinador, que assumiu o time em meados de janeiro no lugar de Xabi Alonso. "Meu único mérito, se é que tenho algum, é dar-lhe muita confiança, carinho e tentar que seus companheiros o procurem", afirmou Arbeloa, que ressaltou as qualidades do brasileiro. "Encarar, driblar, correr nas costas, ter situações de um contra um ou, como no outro dia, correr." Pouco antes da chegada de Arbeloa, o atacante chegou a ser vaiado pela torcida do Real Madrid. Já sob a gestão do novo treinador, o atacante disputou 10 partidas, marcando 7 gols e dando 4 assistências. "É um jogador determinante, fundamental, e como treinador, o único que trabalho é criar o máximo de situações em que Vini Jr. possa explorar suas qualidades para jogarmos melhor e sermos mais perigosos", afirmou o técnico. Arbeloa também falou sobre o retorno de Rodrygo, recuperado de contusão, ao Real. "Deve ser muito importante. Ele já era antes da minha chegada e da lesão que teve. Pode ser um jogador fundamental e decisivo. Ele tem demonstrado sua qualidade há muitos anos aqui no Real Madrid", afirmou. Para o técnico, Rodrygo pode atuar na ala direita, na esquerda ou no ataque. "Nas três posições ofensivas, ele pode nos oferecer visão de jogo, presença e chegada. É um jogador muito completo e difícil de ser marcado. Também tem o um contra um. Ele nos trará muitas possibilidades e eu estava muito ansioso para tê-lo de volta. Espero que ele possa somar minutos e ganhar mais importância no time." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vini Jr. Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27 futebol Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 15h12 Parazão Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h 01.03.26 14h58 Parazão Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27 Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 01.03.26 9h00