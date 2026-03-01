Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Arbeloa afirma que melhora de Vini Jr. é mérito do brasileiro: 'Jogador extraordinário'

Segundo colocado em La Liga, com 4 pontos a menos do que o Barcelona (64 a 60), o Real Madrid enfrenta o Getafe nesta segunda-feira no Santiago Bernabéu.

Estadão Conteúdo

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmou que sua participação na melhora recente de desempenho de Vini Jr. é mínima. "Não sei se toquei em alguma tecla. O mérito é dele, que é um jogador fantástico e extraordinário", afirmou o treinador, que assumiu o time em meados de janeiro no lugar de Xabi Alonso.

"Meu único mérito, se é que tenho algum, é dar-lhe muita confiança, carinho e tentar que seus companheiros o procurem", afirmou Arbeloa, que ressaltou as qualidades do brasileiro. "Encarar, driblar, correr nas costas, ter situações de um contra um ou, como no outro dia, correr."

Pouco antes da chegada de Arbeloa, o atacante chegou a ser vaiado pela torcida do Real Madrid. Já sob a gestão do novo treinador, o atacante disputou 10 partidas, marcando 7 gols e dando 4 assistências. "É um jogador determinante, fundamental, e como treinador, o único que trabalho é criar o máximo de situações em que Vini Jr. possa explorar suas qualidades para jogarmos melhor e sermos mais perigosos", afirmou o técnico.

Arbeloa também falou sobre o retorno de Rodrygo, recuperado de contusão, ao Real. "Deve ser muito importante. Ele já era antes da minha chegada e da lesão que teve. Pode ser um jogador fundamental e decisivo. Ele tem demonstrado sua qualidade há muitos anos aqui no Real Madrid", afirmou.

Para o técnico, Rodrygo pode atuar na ala direita, na esquerda ou no ataque. "Nas três posições ofensivas, ele pode nos oferecer visão de jogo, presença e chegada. É um jogador muito completo e difícil de ser marcado. Também tem o um contra um. Ele nos trará muitas possibilidades e eu estava muito ansioso para tê-lo de volta. Espero que ele possa somar minutos e ganhar mais importância no time."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Vini Jr.

Real Madrid
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Parazão

Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa

Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração

01.03.26 15h27

futebol

Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra

Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense

01.03.26 15h12

Parazão

Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa

Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h

01.03.26 14h58

Parazão

Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda

Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense

01.03.26 14h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CLÁSSICO

Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações

Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano

01.03.26 7h00

MAIS UM CREDOR

Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho

Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho

27.02.26 20h42

Parazão

Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa

Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração

01.03.26 15h27

Futebol

Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo

Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor

01.03.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda