Após vitória do Al-Nassr, Talisca segue como maior artilheiro brasileiro do ano

Em grande estilo, Anderson Talisca garantiu a vitória do Al-Nassr sobre o Al-Duhail por 3 a 2 na última terça-feira (07), no Qatar, pela quarta rodada da Champions League Asiática.

O jogo também foi marcado por duas goleadas de Philippe Coutinho e, claro, a conquista de Talisca, que se tornou o maior artilheiro brasileiro do ano.

Pelo Al-Nassr, o atacante é o único isolado da competição com oito gols marcados, em todas as partidas até o momento. O clube saudita assumiu a liderança do seu grupo e segue invicto na competição com quatro vitórias em quatro jogos.

Artilheiro

Agora, o baiano coleciona 61 gols marcados pelo clube saudita em 79 jogos e 11 assistências. Mesmo com números impressionantes, Talisca ainda não foi convocado para atuar na Seleção Brasileira desde 2018, na época de Tite.

O atleta iniciou na base do Bahia em 2009, tentou passagem pelo Vasco e estreou apenas na Copa do Nordeste, com uma vitória de 3 a 2. Além de maior artilheiro brasileiro do ano, o craque possui mais gols que Lionel Messi, vencedor da Bola de Ouro pelo 8° ano.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)