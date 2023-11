Fluminense quer ampliar contrato de Diniz e técnico pode ficar no time até 2025

O técnico Fernando Diniz deve comandar o Fluminense por mais alguns anos, pelo menos é o desejo do presidente do tricolor carioca, Mário Bittencourt, após a vitória da equipe na Libertadores da América. O contrato do técnico, que a princípio valia até dezembro de 2024, deve ser renovado para 2025.

A ideia da equipe é ativar uma extensão e levar o contrato até, pelo menos, o final de 2025. O clube deve esperar até dezembro, por questões burocráticas, para seguir o planejamento e iniciar a negociação, que deve ocorrer sem dificuldades.

A Seleção Brasileira, também comandada por Diniz, não é vista como empecilho, já que o acordo entre Fluminense e CBF é que o técnico permaneça no comando das duas equipes somente até o meio do ano. Após isso, a Confederação espera que Carlo Ancelotti assuma o comando do Brasil, de acordo com o planejamento até o momento.

VEJA MAIS

Diniz, que está em alta após a vitória na Libertadores, chegou a ser procurado pelo Corinthians com uma oferta salarial mais vantajosa, no entanto, escolheu permanecer na equipe carioca.

Com ou sem renovação, por enquanto o técnico permanece no comando do Fluminense e comanda o time no próximo desafio, contra o Internacional, nesta quarta-feira (8), pelo Campeonato Brasileiro. Esta é a volta do técnico à beira do gramado após cumprir suspensão na rodada anterior do Brasileirão.