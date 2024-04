Após sofrer infarto, Tande recebe alta; ex-jogador de vôlei e campeão olímpico se recupera em casa

O ex-jogador de vôlei Tande, da Seleção Brasileira, teve alta hospitalar na última quinta-feira (18/04), após ser internado devido a um infarto que sofreu na sexta-feira (12/04). Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, ele revelou que uma de suas veias estava 98% entupida.

"Passando aqui para explicar meu sumiço. Sexta-feira, sofri um infarto, acreditem. Com 54 anos e sendo atleta, acabei negligenciando minha saúde nos últimos 4 anos", disse o ex-jogador.

Ele descreveu sintomas como palpitações, falta de ar e dor de ouvido antes do infarto. Tande fez parte da equipe vencedora da medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona em 1992.

Atenção aos sinais

"Uma das minhas veias estava 98% entupida, a principal do coração, e mais duas com 78% e 73% de obstrução. Fiquem atentos aos sinais. Eles apareceram para mim, às vezes, com falta de ar, palpitações, sensação de aperto na mandíbula, dor de ouvido. Cuide-se sempre. Deus me deu uma segunda chance. Estou voltando", ressaltou Tande.