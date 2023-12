Infarto pulmonar: o que é, causas e prevenção

O infarto, seja pulmonar ou do cardíaco, é a maior causa de mortes no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Estima-se que ocorram de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto no país. Na última semana, um caso serviu de alerta para a importância do diagnóstico precoce. Caroline Mayorga, de 30 anos, acabou descobrindo um infarto pulmonar após suspeitas de gases.

"Na noite de 24 de novembro, uma sexta-feira, eu estava em casa assistindo a TV, fazendo brownie para a minha sobrinha. Por volta das 21h30, comecei a sentir umas dores que eram como pontadas no lado esquerdo da costela e entre o ombro e o pescoço. Como se fossem dores de gases. Essas dores continuaram, e resolvi deitar para ver se passava", relatou ela ao g1.

Como as dores não passaram, ela achou melhor ir para o hospital. Lá, Caroline passou por uma triagem e realizou alguns exames, mas a dor não passava. "Fiz todos os exames, e a médica me chamou de volta. Ela me falou que eu estava com um infarto pulmonar bilateral. O protocolo era me internar direto na UTI. Fiquei seis dias no hospital."

Segundo especialistas, o infarto pulmonar, o que acometeu Caroline Mayorga, geralmente deve ser tratado como consequência de uma embolia pulmonar. Essa condição ocorre quando um coágulo sanguíneo bloqueia uma artéria pulmonar. Isso impede que o sangue rico em oxigênio chegue aos pulmões, podendo causar dor torácica, falta de ar e, em casos graves, até mesmo a morte.

Sintomas

Os sintomas do infarto pulmonar geralmente se desenvolvem de forma repentina e incluem:

Dor torácica aguda, especialmente durante a respiração profunda

Falta de ar

Ansiedade e agitação

Náuseas e vômitos

Sudorese

Tontura ou desmaio

Alterações no ritmo cardíaco

Cianose (pele azulada)

Em alguns casos, o infarto pulmonar pode causar tosse com sangue ou febre.

Causas

A causa mais comum de infarto pulmonar é a trombose venosa profunda (TVP), que é a formação de um coágulo sanguíneo na perna. Esse coágulo pode se desprender e viajar para o pulmão, causando o bloqueio da artéria.

Outras causas de infarto pulmonar incluem:

Cirurgia recente

Trauma

Parto

Câncer

Uso de medicamentos que aumentam o risco de coagulação sanguínea

Prevenção

Não há uma maneira definitiva de prevenir o infarto pulmonar, mas existem algumas medidas que podem ajudar a reduzir o risco, como:

Evitar a formação de coágulos de sangue: Pessoas com fatores de risco para trombose, como obesidade, tabagismo, diabetes e histórico familiar de trombose, devem tomar medidas para evitar a formação de coágulos, como usar anticoagulantes ou meias de compressão elástica.

Fazer exercícios regularmente: A atividade física regular ajuda a melhorar a circulação sanguínea e reduzir o risco de trombose. Evite ficar muito tempo sentado ou deitado e se movimente sempre que possível.

Manter o peso saudável: O excesso de peso aumenta o risco de trombose.

Parar de fumar: O tabagismo aumenta o risco de trombose.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)