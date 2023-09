Risco de ter um infarto aumenta 13% na segunda-feira, diz estudo

O início da semana pode ser difícil para muitas pessoas, já que marca o fim do final de semana e a volta ao trabalho. Um estudo recente revelou que o risco de sofrer um infarto grave aumenta em 13% na segunda-feira, em comparação com outros dias. Os dados foram coletados de acordo com os registros dos serviços de saúde da Irlanda.

Os dados analisados por especialistas do Belfast Health and Social Care Trust e do Royal College of Surgeons, que examinaram mais de 10 mil pacientes na Irlanda entre 2013 e 2018, revelaram um pico nos casos de ataques cardíacos mais severos, conhecidos como STEMI, nesse dia específico. Esse tipo de infarto ocorre quando uma artéria coronária crucial fica completamente obstruída, representando uma situação crítica que requer atenção médica imediata.

A explicação para esse aumento de risco parece estar relacionada ao estresse que muitas pessoas experimentam ao voltar ao trabalho após um final de semana de descanso. O estresse pode desencadear a liberação do hormônio cortisol, que está associado a um maior risco de ataque cardíaco. Além disso, os pesquisadores também observaram taxas de infartos acima do esperado aos domingos, o que pode estar relacionado à ansiedade e preocupações associadas ao início da semana de trabalho no dia seguinte.

Embora a pesquisa ainda esteja em fase inicial e precise de uma avaliação adicional, ela destaca a importância de considerar o impacto do estresse e dos ritmos circadianos no sistema cardiovascular. Além disso, ela incentiva medidas para reduzir o estresse, como praticar técnicas de relaxamento, manter uma dieta saudável e realizar atividades físicas regulares.

