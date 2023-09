Brasil e Cuba assinam acordo para o desenvolvimento de remédios e vacinas para Alzheimer e diabetes

Brasil e Cuba assinaram, neste sábado (16), três acordos para o desenvolvimento conjunto de medicamentos e vacinas contra o Alzheimer e a diabetes e para retomar os intercâmbios científicos e tecnológicos.

A assinatura ocorreu durante um encontro realizado no Palácio da Revolução, em Havana, capital cubana entre o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e o do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em visita à ilha por ocasião da cúpula do G77+China.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, explicou que os acordos incluem o desenvolvimento de inovações em vacinas e medicamentos para doenças crônicas como Alzheimer ou diabetes.

Além disso, destacou que os dois países reativarão seu comitê binacional com as autoridades sanitárias, que procederá à definição de uma agenda de trabalho que beneficie os dois países, na qual Cuba contribuirá com seu "conhecimento de ponta" e o Brasil, com sua capacidade de “produzir em escala”.

Também será estudada a possibilidade de formar técnicos cubanos na gestão dos sistemas de vigilância por satélite que o Brasil utiliza para prevenir desastres naturais e apoiar a agricultura, explicou a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

A ministra faz parte da comitiva do presidente Lula que chegou a Havana ontem para participar da reunião do grupo G77+China, fórum em que Cuba ocupa a presidência temporária.