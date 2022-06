Entenda a importância de cuidados com a saúde do sistema cardiovascular

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Só no ano de 2016, a instituição estima que 17,9 milhões de pessoas morreram em decorrência dessas enfermidades, o equivalente a 31% de todas as mortes ocorridas naquele ano em nível global.

A preocupação com os casos dessas doenças também é uma realidade no município de Barcarena, na região do Baixo Tocantins. Segundo o diretor médico do Hospital Adventista de Barcarena, Edgar Sobrinho, os principais problemas cardiovasculares que atingem a população são os mesmos que ocorrem predominantemente em todo o mundo: os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos e as síndromes coronarianas, mais conhecidas como infartos.

“Esses dois grupos de doença têm como base as doenças popularmente conhecidas como pressão alta, diabetes e a obesidade. Esses são os principais fatores de risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares mais graves, que é a principal causa de mortalidade nessa população”, alerta o médico que é especialista em clínica médica e terapia intensiva.

Devido à sua gravidade, as doenças do sistema cardiovascular podem ocasionar sequelas nos pacientes, como arritmias, perda de movimentos em partes do corpo e até a morte. Por isso, o tratamento adequado e oportuno, bem como a prevenção são de grande importância para a preservar a saúde e a qualidade de vida das pessoas.

Em relação ao tratamento, Edgar Sobrinho explica que os AVCs, infartos e outras condições são classificadas como doenças tempo-sensíveis, isto é, são doenças em que a agilidade ou demora no atendimento tem impactos diretos no prognóstico dos pacientes.

“Assim que surge um evento agudo, essas doenças precisam ser tratadas de maneira imediata. Por isso, a existência de centros de saúde próximos do paciente que sofreu o evento e uma abordagem adequada são essenciais. Por situações de distância da nossa região e por ausência de profissionais, isso leva a uma situação não há esse atendimento adequado. Hoje, a região Norte ainda tem esse desafio”, afirma Edgar Sobrinho.

Nesse aspecto, a Rede Adventista do Pará vem realizando investimentos para incrementar a oferta de serviços de saúde capacitados para atender essas e outras demandas. No Hospital Adventista de Barcarena, por exemplo, AVCs, infartos, urgências ortopédicas e problemas cardiológicos são tratados com prontidão na unidade que já se tornou referência para o atendimento de casos de baixa e média complexidade.

Aliado a isso, Edgar Sobrinho ressalta que medidas preventivas devem ser adotadas, especialmente no que se refere a mudanças de estilo de vida. “A principal prevenção para esse tipo de doença são as ações frente aos fatores de risco, como o sedentarismo, a obesidade, a pressão alta e o diabetes. Um estilo de vida mais saudável no seu contexto como um todo, com prática de exercícios físicos, uma dieta balanceada, com aporte calórico e proteico adequado, com controle da quantidade de carboidratos e outros cuidados são essenciais para a prevenção de doenças como essa”, orienta.

Para saber mais sobre a prevenção de doenças cardiovasculares e conhecer os serviços da Rede Adventista de Saúde, clique aqui.