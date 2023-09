Comer melancia pode causar dor de cabeça, diz pesquisa brasileira

Um estudo conduzido pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) fez uma descoberta intrigante que afeta diretamente pessoas que sofrem de enxaqueca: o consumo de melancia causar dores de cabeça. Esta pesquisa é inédita e foi divulgada internacionalmente pelas revistas European Neurology e Postgraduate Medicine.

O estudo, liderado pelo pós-doutor em Ciências Farmacêuticas, Silva Néto, que também atua como professor na Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDpar). Ao portal G1 Piauí, ele destacou que o efeito da melancia em desencadear dor de cabeça não é universal, afetando apenas uma parcela dos pacientes com enxaqueca. "Não é em todo mundo, apenas em um percentual de pacientes com enxaqueca", afirmou.

Como foi realizada a pesquisa

O estudo foi conduzido por meio de um ensaio clínico. Nele, os pesquisadores monitoraram a reação dos participantes após a ingestão da melancia. Dois grupos foram formados e divididos entre pessoas com e sem enxaqueca. Duas horas após consumirem melancia, o sangue foi dosado para verificar os níveis séricos de nitrito.

Os resultados mostraram que 29% dos participantes do grupo com enxaqueca tiveram dores de cabeça, enquanto aqueles sem a doença não tiveram complicações.

A pesquisa revelou que o consumo de melancia leva à produção de óxido nítrico, uma molécula com diversas funções em nosso organismo, incluindo a dilatação dos vasos sanguíneos. "Na enxaqueca também ocorre essa dilatação. Então, é bom para quem tem pressão alta, por exemplo, mas horrível para quem tem dor de cabeça", explicou Silva Néto.

Seis anos de estudo

A pesquisa, que teve início há mais de seis anos durante o doutorado de Silva Néto e continuou durante seu período de pós-doutorado na UFPI, foi a primeira a comprovar, até então, a crença popular de que a melancia causava dores de cabeça.

Na última terça-feira (12) a conclusão do projeto de pesquisa foi celebrada pela Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação (PRPG). Na ocasião, o professor responsável pelo estudo recebeu o certificado de conclusão do estágio de pós-doutorado.

"Com essa pesquisa, entendemos que a fruta realmente causa dor de cabeça e o motivo disso ocorrer, tendo em vista que agora não é mais só uma crença, é algo com embasamento científico", concluiu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)