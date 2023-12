Morre cantor gospel Pedro Henrique aos 30 anos após infarto fulminate

O cantor gospel Pedro Henrique morreu aos 30 anos de idade na noite de quarta-feira (13), em Feira de Santana, na Bahia. De acordo com informações da banda, o músico estava se apresentando em uma casa de eventos quando sofreu um infarto fulminante. A morte do cantor foi divulgada na manhã desta quinta, pela gravadora Todah Music.

Segundo o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Feira de Santana, o músico havia viajado de São Paulo para realizar um show no município quando passou mal no palco. Amigos da produção da banda socorreram Pedro Henrique e o levaram a uma policlínica próxima, mas a vítima não resistiu. Policiais militares estiveram no local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A gravadora de Pedro Henrique, Todah Music, anunciou a morte por meio de uma nota no Instagram. "Há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação. Basta entendermos que a vontade de Deus prevalece!", iniciou a nota. "Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai superdedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", continuou.

"O segmento da música cristã está de luto. A família Todah Music está de luto. O céu em coro recebe um filho ilustre: Pedro Henrique! Até breve querido irmão!!! Até breve!", finalizou a gravadora. Pedro Henrique tinha realizado o sonho de se tornar pai há um mês, quando sua filha Zoe nasceu. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do cantor.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)