Dia do Cardiologista: internações por infarto crescem 25% no Brasil; saiba como identificar

O Dia do Cardiologista, profissional especializado em cuidados do coração, é celebrado nesta segunda-feira (14), e tem como objetivo o reconhecimento e valorização da profissão, bem como conscientização dos riscos e sintomas de doenças que afetam o principal órgão do corpo humano. Estabelecida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) em 2007, a data coincide com a fundação da instituição, realizada em 1973.

De acordo com o Sistema de Saúde (SUS), o número de internações por infarto no Brasil teve aumento de 25% nos últimos seis anos. Em 2016, a quantidade de casos era de 81.505. O número chegou a mais de 100 mil em 2022. Além mulheres tem mais risco de sofrer com a emergência, conforme o levantamento da Global Burden of Diseases (GBD), publicado em julho de 2023.

O número de casos de ataque cardíaco entre brasileiras de 15 a 49 anos saltou de 7,1 mil casos em cada 100 mil habitantes em 1990 para 11,6 mil casos em 2019. Em quase três décadas, o aumento foi de 62%.

VEJA MAIS

Entre os fatores para emergência médica, estão a temperatura, doenças respiratórias, obesidade, estresse e outros. Se não diagnosticado e tratado de forma adequada por um profissional de saúde, o quadro de infarto e arritmia cardíaca pode levar a morte súbita.

Dessa forma, o acompanhamento com um profissional cardiologista é fundamental para o tratamento de quaisquer alterações no ritmo cardíaco. Em casos de emergência, reconhecer e saber o que fazer são essenciais para salvar uma vida.

Como identificar um infarto cardíaco?

Pressão no peito: a maioria dos ataques cardíacos envolve dor intensa no centro do peito que dura mais do que alguns minutos, ou que vai e volta.

Dor ou desconforto em membros superiores: pode ser em um ou ambos os braços, costas, estômago, pescoço ou mandíbula.

Falta de ar: pode vir acompanhada ou não de dor no peito.

Outros sintomas: tontura, suor, indigestão ou náusea.

O que fazer em caso de infarto cardíaco?

1- Afrouxe as roupas da vítima e impeça que ela faça esforços.

2- Não ofereça nada de comer ou beber e nem calmantes.

3- Se a pessoa desmaiar, veja sua respiração e seu pulso.

4- Na ausência desses sinais vitais, é preciso começar imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)