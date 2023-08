Lutador de 20 anos tem pulmão colapsado por uso de cigarro eletrônico

O uso excessivo do cigarro eletrônico, mais conhecido como ‘vape’, oferece diversos riscos à saúde, e até mais do que o cigarro normal. Para o lutador de 20 anos, Sean Tobin, o caso não foi diferente.

Nas redes sociais, o britânico compartilhou sua história sobre o problema de saúde causado pelo consumo do vape, que resultou em um colapso do pulmão e uma cirurgia para retirada do órgão. “Pensava que nunca algo assim aconteceria comigo, pois sempre fui saudável. Podia ser com qualquer um, a única forma de evitar é deixar o vape”, compartilhou em seu perfil.

Segundo ele, o vício começou em 2018, aos 15 anos de idade. O uso do vape era diário e Sean só deixava de fumar ao dormir. Em julho deste ano, passou a sentir uma intensa dor nas costas e, o que achava ser um músculo distendido, na verdade era um colapso no pulmão esquerdo.

“O vape me levou à experiência mais dolorosa da minha vida. Passei dois anos precisando de ajuda para conseguir respirar e tenho, até hoje, um tubo no meu peito para impedir que meu pulmão volte a colapsar”, contou ele, no Facebook.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal,com, Felipe Saraiva)