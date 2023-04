Estudo aponta que cigarro eletrônico com essência de menta é o pior para os pulmões

Um estudo feito na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, aponta que o cigarro eletrônico com sabor de menta é o mais tóxico para os pulmões. A pesquisa publicada, segunda-feira (10) na revista Respiratory Research, afirma que as essências com mentol aumentam a quantidade de micropartículas tóxicas de vapor em comparação com outras sem a substância.

“Muitas pessoas, especialmente os jovens, assumem erroneamente que o vape é seguro, mas mesmo as misturas sem nicotina contêm muitos compostos que podem danificar os pulmões”, afirma o principal autor, Kambez H. Benam.

A descoberta foi feita com o uso de um sistema robótico, especialmente projetado para imitar a mecânica da respiração humana. O “robô vaping” consegue imitar a temperatura, umidade, volume e duração de uma tragada, simulando o padrão de respiração de um indivíduo saudável ou doente.

Por meio do dispositivo, os pesquisadores conseguiram prever a toxicidade pulmonar relacionada aos cigarros eletrônicos.

Os usuários de vapes mentolados respiram mais superficialmente e possuem uma função pulmonar pior do que os fumantes de outras essências, independente de idade, sexo, etnia, uso de nicotina ou cannabis.

Os cientistas também sugerem que os aditivos de mentol podem ser tão prejudiciais quanto o acetato de vitamina E, associado a lesões pulmonares.

“Mudar para cigarros eletrônicos pode ser uma alternativa melhor e mais segura para quem está tentando parar de fumar produtos de tabaco comuns. Mas é importante ter pleno conhecimento dos riscos e benefícios dos cigarros eletrônicos antes de experimentá-los”, alerta Benam.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)