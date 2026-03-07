Após Rodrygo, Ancelotti perde Caio Henrique para amistosos contra França e Croácia Caio Henrique não poderá ser convocado para os dois próximos amistosos, contra França e Croácia, que acontecem nos dias 26 e 31 de março Estadão Conteúdo 07.03.26 16h02 Despedida de Ancelotti foi no estádio Santiago Bernabéu; (@realmadrid) A seleção brasileira sofreu mais uma baixa nesta semana, desta vez com o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco. O defensor se machucou nesta sexta-feira (06) na vitória diante do PSG, por 3 a 1. Após realização de exames, foi constatado que o atleta tem uma lesão de grau dois e deve ficar fora dos gramados por até um mês. Chamado por Carlo Ancelotti em outras oportunidades, Caio Henrique não poderá ser convocado para os dois próximos amistosos, contra França e Croácia, que acontecem nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Esses serão os dois últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo, que deve ser anunciada em maio. Outro brasileiro do Monaco, o lateral-direito Vanderson, também saiu lesionado contra o PSG, com apenas 15 minutos de bola rolando. O defensor já foi acionado pelo técnico italiano em algumas convocações, mas perdeu espaço justamente por lesões. O clube francês não divulgou o boletim médico do ex-jogador do Grêmio. Nesta semana, a seleção brasileira perdeu o atacante Rodrygo, que sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. O jogador do Real Madrid era nome praticamente certo para a Copa do Mundo, mas não deve atuar mais na temporada. Além dos amistosos no final deste mês, o Brasil tem outros dois compromissos antes do mundial. No dia 31 de maio, a equipe enfrentará o Panamá, no Maracanã. Já no dia 6 de junho, vai encarar o Egito, nos Estados Unidos, em Cleveland, no estado de Ohio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Monaco Caio Henrique Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 VIRALIZOU Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda! Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações 07.03.26 11h05 APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48 Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00