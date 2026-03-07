Após Rodrygo, Ancelotti perde Caio Henrique para amistosos contra França e Croácia

A seleção brasileira sofreu mais uma baixa nesta semana, desta vez com o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco. O defensor se machucou nesta sexta-feira (06) na vitória diante do PSG, por 3 a 1. Após realização de exames, foi constatado que o atleta tem uma lesão de grau dois e deve ficar fora dos gramados por até um mês.

Chamado por Carlo Ancelotti em outras oportunidades, Caio Henrique não poderá ser convocado para os dois próximos amistosos, contra França e Croácia, que acontecem nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Esses serão os dois últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo, que deve ser anunciada em maio.

Outro brasileiro do Monaco, o lateral-direito Vanderson, também saiu lesionado contra o PSG, com apenas 15 minutos de bola rolando. O defensor já foi acionado pelo técnico italiano em algumas convocações, mas perdeu espaço justamente por lesões. O clube francês não divulgou o boletim médico do ex-jogador do Grêmio.

Nesta semana, a seleção brasileira perdeu o atacante Rodrygo, que sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. O jogador do Real Madrid era nome praticamente certo para a Copa do Mundo, mas não deve atuar mais na temporada.

Além dos amistosos no final deste mês, o Brasil tem outros dois compromissos antes do mundial. No dia 31 de maio, a equipe enfrentará o Panamá, no Maracanã. Já no dia 6 de junho, vai encarar o Egito, nos Estados Unidos, em Cleveland, no estado de Ohio.