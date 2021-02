Após gol fantasma, Paysandu conhece arbitragem para reencontro com o Manaus

Enquanto o Paysandu ainda tenta digerir o gol validado de forma irregular resultou no 1 a 1 contra o Manaus-AM, no jogo de ida da Copa Verde, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para a partida de volta, que ocorre domingo (7), às 16h, no Mangueirão.

O árbitro principal será Dyorgines Jose Padovani de Andrade (CBF/ES). Dyorgines será auxiliado por Katiuscia M Berger Mendonça (CBF/ES) e Edson Glicerio dos Santos (CBF/ES), o trio é do Espírito Santo. O paraense Joelson Nazareno Ferreira Cardoso será o quarto árbitro.