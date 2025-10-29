Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Após ficar 'preso' no Rio de Janeiro, Memphis Depay se reapresenta no Corinthians

O jogador voltaria para a capital paulista de helicóptero na terça-feira e aterrissaria no CT Joaquim Grava a tempo de treinar com o grupo.

Estadão Conteúdo
fonte

Memphis Depay (Rodrigo Coca / Corinthians)

O holandês Memphis Depay participou normalmente do treino do Corinthians nesta quarta-feira, um dia após faltar à atividade com o elenco profissional, por não conseguir deixar o Rio devido ao mau tempo. O jogador voltaria para a capital paulista de helicóptero na terça-feira e aterrissaria no CT Joaquim Grava a tempo de treinar com o grupo.

De acordo com a nota publicada pelo clube, o atleta manteve contato com a diretoria todo o tempo diante do problema logístico. Além das condições climáticas adversas, o Rio ainda viveu um dia de várias ações policiais, aumentando a dificuldade de sua volta.

Os jogadores corintianos tiveram dois dias de folga após o triunfo sobre o Vitória no sábado, em Salvador, pelo Nacional. Memphis aproveitou o descanso e passou este curto período na capital fluminense.

Disposto a encaminhar a terceira vitória seguida para se distanciar do risco do rebaixamento, o Corinthians treinou nesta quarta-feira visando o confronto do final de semana contra o Grêmio, na Neo Química Arena.

Com 39 pontos, a equipe do técnico Dorival Júnior ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, mesma pontuação do rival gaúcho, que também vem de vitória sobre o Juventude, em Porto Alegre.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Memphis Depay

treino
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

De Ananindeua para o mundo

Paraense conquista título de Jiu-Jitsu nos EUA e sonha com o mundial

Ana Beatriz Brandão celebra superação de dificuldades e busca inspirar novos jovens que sonham em viver do esporte

29.10.25 13h33

futebol feminino

Representatividade feminina: paraense é convidada para participar da Copa Rainha Marta 2025

Eveline Maia irá palestrar sobre o protagonismo feminino no futebol e sua trajetória até chegar à Diretoria da Mulher do Paysandu

29.10.25 12h28

Futebol

Paysandu deve dispensar mais jogadores e começar 2026 com defesa reformulada, aponta jornalista

Michel Anderson, da Rádio Liberal+, informou que três jogadores devem entrar em acordo com a diretoria bicolor e outros dois devem deixar o time.

29.10.25 12h26

Futebol

Árbitras paraenses são escaladas para jogo da Seleção Brasileira Feminina Sub-20

Gleika Pinheiro e Elaine Melo estarão em campo para compor a equipe de arbitragem do duelo contra o México

29.10.25 9h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PLANEJAMENTO

Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve

28.10.25 21h28

DIAS HISTÓRICOS

Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém

Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém

28.10.25 22h46

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira

29.10.25 7h00

expectativa

Na mira do Leão! Endrick recebe proposta e deve ser emprestado pelo Real Madrid

Nesta semana, o Real Madrid definiu que o empréstimo do atacante será, a princípio, por seis meses e sem custos, com parte do salário pago pelo próprio clube merengue.

29.10.25 13h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda