Após ficar 'preso' no Rio de Janeiro, Memphis Depay se reapresenta no Corinthians

O holandês Memphis Depay participou normalmente do treino do Corinthians nesta quarta-feira, um dia após faltar à atividade com o elenco profissional, por não conseguir deixar o Rio devido ao mau tempo. O jogador voltaria para a capital paulista de helicóptero na terça-feira e aterrissaria no CT Joaquim Grava a tempo de treinar com o grupo.

De acordo com a nota publicada pelo clube, o atleta manteve contato com a diretoria todo o tempo diante do problema logístico. Além das condições climáticas adversas, o Rio ainda viveu um dia de várias ações policiais, aumentando a dificuldade de sua volta.

Os jogadores corintianos tiveram dois dias de folga após o triunfo sobre o Vitória no sábado, em Salvador, pelo Nacional. Memphis aproveitou o descanso e passou este curto período na capital fluminense.

Disposto a encaminhar a terceira vitória seguida para se distanciar do risco do rebaixamento, o Corinthians treinou nesta quarta-feira visando o confronto do final de semana contra o Grêmio, na Neo Química Arena.

Com 39 pontos, a equipe do técnico Dorival Júnior ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, mesma pontuação do rival gaúcho, que também vem de vitória sobre o Juventude, em Porto Alegre.