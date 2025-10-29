Após ficar 'preso' no Rio de Janeiro, Memphis Depay se reapresenta no Corinthians O jogador voltaria para a capital paulista de helicóptero na terça-feira e aterrissaria no CT Joaquim Grava a tempo de treinar com o grupo. Estadão Conteúdo 29.10.25 14h48 Memphis Depay (Rodrigo Coca / Corinthians) O holandês Memphis Depay participou normalmente do treino do Corinthians nesta quarta-feira, um dia após faltar à atividade com o elenco profissional, por não conseguir deixar o Rio devido ao mau tempo. O jogador voltaria para a capital paulista de helicóptero na terça-feira e aterrissaria no CT Joaquim Grava a tempo de treinar com o grupo. De acordo com a nota publicada pelo clube, o atleta manteve contato com a diretoria todo o tempo diante do problema logístico. Além das condições climáticas adversas, o Rio ainda viveu um dia de várias ações policiais, aumentando a dificuldade de sua volta. Os jogadores corintianos tiveram dois dias de folga após o triunfo sobre o Vitória no sábado, em Salvador, pelo Nacional. Memphis aproveitou o descanso e passou este curto período na capital fluminense. Disposto a encaminhar a terceira vitória seguida para se distanciar do risco do rebaixamento, o Corinthians treinou nesta quarta-feira visando o confronto do final de semana contra o Grêmio, na Neo Química Arena. Com 39 pontos, a equipe do técnico Dorival Júnior ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, mesma pontuação do rival gaúcho, que também vem de vitória sobre o Juventude, em Porto Alegre. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Memphis Depay treino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES De Ananindeua para o mundo Paraense conquista título de Jiu-Jitsu nos EUA e sonha com o mundial Ana Beatriz Brandão celebra superação de dificuldades e busca inspirar novos jovens que sonham em viver do esporte 29.10.25 13h33 futebol feminino Representatividade feminina: paraense é convidada para participar da Copa Rainha Marta 2025 Eveline Maia irá palestrar sobre o protagonismo feminino no futebol e sua trajetória até chegar à Diretoria da Mulher do Paysandu 29.10.25 12h28 Futebol Paysandu deve dispensar mais jogadores e começar 2026 com defesa reformulada, aponta jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, informou que três jogadores devem entrar em acordo com a diretoria bicolor e outros dois devem deixar o time. 29.10.25 12h26 Futebol Árbitras paraenses são escaladas para jogo da Seleção Brasileira Feminina Sub-20 Gleika Pinheiro e Elaine Melo estarão em campo para compor a equipe de arbitragem do duelo contra o México 29.10.25 9h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira 29.10.25 7h00 expectativa Na mira do Leão! Endrick recebe proposta e deve ser emprestado pelo Real Madrid Nesta semana, o Real Madrid definiu que o empréstimo do atacante será, a princípio, por seis meses e sem custos, com parte do salário pago pelo próprio clube merengue. 29.10.25 13h58