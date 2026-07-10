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Após eliminação na Copa do Mundo, Neymar curte parques em Orlando, nos Estados Unidos

Atacante brasileiro segue nos Estados Unidos e aproveitou o momento para curtir as atrações com a família

O Liberal
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Neymar deve retornar ao Santos na próxima sexta-feira (17) (Reprodução / Instagram)

Neymar não retornou ao Brasil após a eliminação precoce da Copa do Mundo. O camisa 10 da Seleção Brasileira segue nos Estados Unidos e aproveitou o momento para curtir parques da Disney e o Universal Epic Universe, em Orlando, com a família.

Em imagens compartilhadas por Bruna Biancardi, namorada do jogador, o craque do Santos aparece se divertindo ao lado das filhas, Mavie e Mel. Nos registros divulgados pela influenciadora, o clima é de descontração.

Além disso, a passagem do craque pelos parques gerou certa comoção entre os fãs. Enquanto entrava no local em um carrinho de golfe, torcedores gritaram o nome de Neymar, que acenou e sorriu para os admiradores.

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Os registros chamaram a atenção nas redes sociais, já que foram feitos poucos dias após a eliminação da Seleção Brasileira no Mundial. No último domingo (5), o Brasil foi derrotado pela Noruega por 2 a 1 e caiu nas oitavas de final.

Com isso, a equipe amargou sua pior campanha em Copas do Mundo desde 1990. Neymar, que entrou no segundo tempo da partida, foi o autor do gol brasileiro ao converter um pênalti já nos minutos finais do jogo.

Esta pode ter sido a última partida do atleta com a camisa da Seleção Brasileira. Ao fim do jogo, Neymar indicou a aposentadoria da equipe nacional.

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", disse o camisa 10 à geTV após a eliminação para a Noruega.

Neymar tem contrato com o Santos até o fim do ano. A data de reapresentação do craque é para a próxima sexta-feira (17). O Peixe volta a campo no próximo dia 16 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, mas não poderá contar com o atleta.

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