Após eliminação na Copa do Mundo, Neymar curte parques em Orlando, nos Estados Unidos Atacante brasileiro segue nos Estados Unidos e aproveitou o momento para curtir as atrações com a família O Liberal 10.07.26 8h53 Neymar deve retornar ao Santos na próxima sexta-feira (17) (Reprodução / Instagram) Neymar não retornou ao Brasil após a eliminação precoce da Copa do Mundo. O camisa 10 da Seleção Brasileira segue nos Estados Unidos e aproveitou o momento para curtir parques da Disney e o Universal Epic Universe, em Orlando, com a família. Em imagens compartilhadas por Bruna Biancardi, namorada do jogador, o craque do Santos aparece se divertindo ao lado das filhas, Mavie e Mel. Nos registros divulgados pela influenciadora, o clima é de descontração. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Além disso, a passagem do craque pelos parques gerou certa comoção entre os fãs. Enquanto entrava no local em um carrinho de golfe, torcedores gritaram o nome de Neymar, que acenou e sorriu para os admiradores. VEJA MAIS Neymar já tem data para se reapresentar ao Santos após disputar a Copa do Mundo O atacante Gustavo Caballero, que esteve com o Paraguai no Mundial, também deve se reapresentar ao Santos na próxima terça-feira Pai de Neymar faz apelo após eliminação do Brasil: 'Continue a jogar futebol' Em carta aberta, Neymar Pai relembrou a trajetória do camisa 10, falou sobre fé, superação e incentivou o atacante a voltar a jogar com alegria Irmã de Neymar diz que jogador é 'o maior de todos os tempos' em publicação Irmã do jogador publicou um longo texto de apoio, destacando a trajetória, a resiliência e a importância de Neymar para a família e para o futebol. Os registros chamaram a atenção nas redes sociais, já que foram feitos poucos dias após a eliminação da Seleção Brasileira no Mundial. No último domingo (5), o Brasil foi derrotado pela Noruega por 2 a 1 e caiu nas oitavas de final. Com isso, a equipe amargou sua pior campanha em Copas do Mundo desde 1990. Neymar, que entrou no segundo tempo da partida, foi o autor do gol brasileiro ao converter um pênalti já nos minutos finais do jogo. Esta pode ter sido a última partida do atleta com a camisa da Seleção Brasileira. Ao fim do jogo, Neymar indicou a aposentadoria da equipe nacional. "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", disse o camisa 10 à geTV após a eliminação para a Noruega. Neymar tem contrato com o Santos até o fim do ano. A data de reapresentação do craque é para a próxima sexta-feira (17). O Peixe volta a campo no próximo dia 16 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, mas não poderá contar com o atleta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes neymar seleção brasileira copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Ultra BNF MMA edição 15 promete sacudir o Marajó neste sábado, 11 10.07.26 11h44 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39 Futebol Gramado pode ser um adversário a mais para o Papão 10.07.26 10h43 futebol Após eliminação na Copa do Mundo, Neymar curte parques em Orlando, nos Estados Unidos Atacante brasileiro segue nos Estados Unidos e aproveitou o momento para curtir as atrações com a família 10.07.26 8h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES VÔLEI Brasil leva susto, bate Polônia e obtém vaga na fase final da Liga das Nações de vôlei feminino Com o resultado positivo nesta terceira etapa, o time brasileiro chegou aos 26 pontos 10.07.26 10h06 futebol europeu Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo 08.07.26 13h22 Confusão Tumulto entre torcedores e policiais é registrado após eliminação de Marrocos na Copa do Mundo Conflito entre torcedores e polícia feriu várias pessoas na famosa 'Pequena Arábia' após derrota para a França 09.07.26 22h28 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09