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Neymar já tem data para se reapresentar ao Santos após disputar a Copa do Mundo

O atacante Gustavo Caballero, que esteve com o Paraguai no Mundial, também deve se reapresentar ao Santos na próxima terça-feira

Estadão Conteúdo

Após disputar a Copa do Mundo 2026 com a seleção brasileira, Neymar já tem data para se reapresentar ao Santos. De acordo com o clube alvinegro, o jogador deve voltar a se juntar ao elenco santista no CT Rei Pelé na sexta-feira, 17.

Depois de se recuperar de lesão na panturrilha direita, Neymar disputou apenas duas partidas no Mundial, na vitória sobre o Haiti por 3 a 0 e na eliminação na segunda fase para a Noruega por 2 a 1, quando, inclusive, anotou o gol do Brasil, seu único na competição. Ao todo, o jogador esteve em campo durante 55 minutos.

O atacante Gustavo Caballero, que esteve com o Paraguai no Mundial, também deve se reapresentar ao Santos na próxima terça-feira.

O jogador tem contrato com o Santos até o fim de 2026 e a renovação não é certa. Segundo o site norte-americano The Athletic, o FC Cincinnati, da MLS, chegou a entrar em contato com o estafe do camisa 10 para negociar uma transferência, mas não houve avanço. Neste momento, ele já pode assinar pré-contrato com outro clube.

Após a eliminação da seleção brasileira, Neymar passa um período de folgas nos Estados Unidos ao lado da família. A expectativa é que ele defina seu futuro quando retornar ao Brasil.

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futebol

Santos FC

Neymar

reapresentação
Esportes
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