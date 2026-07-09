Neymar já tem data para se reapresentar ao Santos após disputar a Copa do Mundo O atacante Gustavo Caballero, que esteve com o Paraguai no Mundial, também deve se reapresentar ao Santos na próxima terça-feira Estadão Conteúdo 09.07.26 19h02 Após disputar a Copa do Mundo 2026 com a seleção brasileira, Neymar já tem data para se reapresentar ao Santos. De acordo com o clube alvinegro, o jogador deve voltar a se juntar ao elenco santista no CT Rei Pelé na sexta-feira, 17. Depois de se recuperar de lesão na panturrilha direita, Neymar disputou apenas duas partidas no Mundial, na vitória sobre o Haiti por 3 a 0 e na eliminação na segunda fase para a Noruega por 2 a 1, quando, inclusive, anotou o gol do Brasil, seu único na competição. Ao todo, o jogador esteve em campo durante 55 minutos. O atacante Gustavo Caballero, que esteve com o Paraguai no Mundial, também deve se reapresentar ao Santos na próxima terça-feira. O jogador tem contrato com o Santos até o fim de 2026 e a renovação não é certa. Segundo o site norte-americano The Athletic, o FC Cincinnati, da MLS, chegou a entrar em contato com o estafe do camisa 10 para negociar uma transferência, mas não houve avanço. Neste momento, ele já pode assinar pré-contrato com outro clube. Após a eliminação da seleção brasileira, Neymar passa um período de folgas nos Estados Unidos ao lado da família. A expectativa é que ele defina seu futuro quando retornar ao Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar reapresentação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Diretoria do Remo tenta 'enxugar' elenco e volante que esteve no acesso pode deixar o Leão O Remo busca um caminho para o volante Freitas, que está sem espaço no elenco remista 09.07.26 17h15 FUTEBOL Recuperação judicial do Paysandu entra em nova etapa; veja a lista de credores Edital do TJ-PA abre período para impugnações e objeções ao plano apresentado pelo clube; lista inclui ex-jogadores, membros de comissões técnicas e atletas do elenco atual 09.07.26 15h54 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09 Futebol Operário-PR aciona o Cade para tentar recomprar direitos e amplia crise na FFU; entenda Remo e Paysandu, apesar de não fazerem parte da liga, monitoram o caso. 09.07.26 14h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Fora dos planos do Remo, atacante está próximo de deixar o clube para equipe da Série B Desde o início do ano no Leão Azul, atleta não rendeu e atuou em apenas seis partidas 09.07.26 10h23 futebol Léo Condé aprova desempenho do Remo em jogo-treino e fala sobre Tico: 'Muito potencial' Treinador azulino fez testes no elenco em jogo-treino contra a Tuna na última quarta-feira (8), visando à sequência do Brasileirão 09.07.26 9h52 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09 futebol Paysandu encaminha acerto com zagueiro e meia para a sequência da Série C, diz colunista Jogadores estavam na disputa da Série D e devem ser anunciados em breve pelo clube bicolor 09.07.26 11h48