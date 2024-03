Após conquistar vaga na final do Cariocão, goleiro do Nova Iguaçu volta para casa de metrô: 'Normal'

O Nova Iguaçu venceu o Vasco por 1 a 0 no último domingo (17) e conquistou a vaga inédita na final do Campeonato Carioca. Um dos personagens da partida foi o goleiro Fabrício, que fechou o gol do Laranja Mecânica da Baixada. Mas, após a partida, um fato chamou atenção: o arqueiro que havia acabado de classificar a equipe para a decisão do Cariocão voltou para casa de metrô.

O fato foi compartilhado nas redes sociais por torcedores que encontraram Fabrício no transporte público após deixarem o Maracanã, local em que ocorreu a partida. Depois de viralizar nas redes sociais, o goleiro do Nova Iguaçu contou que essa é a realidade de muitos jogadores do time.

"Sou um cara muito simples, tranquilo, e para mim essa é uma situação muito normal. Vários atletas do Nova Iguaçu vão de ônibus, de metrô ou carona para os treinos. A gente sabe que acaba chamando atenção, mas não é nada que fuja da nossa realidade, da nossa rotina. Alguns torcedores do Nova Iguaçu me reconheceram, pediram foto e foi legal poder receber o carinho deles depois desse jogo tão importante", relatou.

Fabrício chegou no Nova Iguaçu no início da temporada para reforçar o clube na disputa pelo título do estadual. Para muitos, o arqueiro é o melhor jogador da posição do Campeonato Carioca.

Está é a primeira vez que o Nova Iguaçu chega a final do Campeonato Carioca. Na competição, a equipe tem uma campanha com sete vitórias, três empates e uma derrota. Na decisão, o Laranja Mecânica da Baixada encara o Flamengo.