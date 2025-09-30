Após conquistar título em Tóquio, Alcaraz desiste de Masters 1000 de Xangai Estadão Conteúdo 30.09.25 11h53 Após conquistar o título do ATP 500 de Tóquio nesta terça-feira, ao derrotar o americano Taylor Fritz por 2 sets a 0, o espanhol Carlos Alcaraz anunciou o fim de sua temporada asiática ao abrir mão da disputa do Masters 1000 de Xangai. O número 1 do mundo creditou a mudança de planos ao desgaste físico. Na competição realizada na capital japonesa, ele sofreu uma torção no tornozelo logo em sua estreia e teve de conviver com o incômodo durante toda a disputa. "Estou muito desapontado em anunciar que não vou jogar em Xangai neste ano. Infelizmente estou sofrendo um pouco com a parte física. Após uma conversa com minha equipe, acreditamos que a melhor decisão no momento é descansar e me recuperar", afirmou. Xangai era o seu próximo destino dentro do planejamento feito para este fim de temporada. Na entrevista, ele admitiu estar chateado com a mudança de planos repentina. "Estava realmente ansioso em jogar para os incríveis fãs de Xangai. Espero voltar no ano que vem", afirmou o tenista espanhol ao comentar a sua desistência. Uma das principais atrações do torneio, Alcaraz vai dar lugar ao tenista Corentin Moutet. Ele vai ser o cabeça de chave 33 e terá como adversário na estreia o americano Learner Tien ou o sérvio Miomir Kecmanovic. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Alcaraz Masters de Xangai desistência COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Paraense Larissa Pacheco fala sobre possível revanche contra Cris Cyborg: 'Ela não quer' Lutadora paraense perdeu para a veterana por decisão em outubro de 2024, pediu revanche, mas não foi atendida 30.09.25 12h25 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 Futebol Remo conquista título do Quadrangular Regional de Futebol Sub-15 de Portel Competição foi realizada com quatro equipes do Pará e Amapá 30.09.25 11h51 Futebol Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém. 30.09.25 10h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 Setembro Azul Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol 30.09.25 8h55 AINDA DÁ 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” 28.09.25 20h19