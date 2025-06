Após conquista regional, paraenses se preparam para Campeonato Brasileiro de Muay Thai

Em meio ao calor da torcida e à intensidade dos combates, um grupo de atletas paraenses escreveu uma história de superação e conquista no último dia 17 de maio. Representando a Academia Top Thai Ananindeua, seis jovens subiram ao ringue do Arena Wolf Thai — um dos maiores eventos de Muay Thai da Região Norte — e saíram campeões. Mais do que vitórias no placar, demonstraram força emocional, disciplina e um forte espírito de companheirismo. Agora, os lutadores voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro de Muay Thai, em setembro deste ano, no Rio Grande do Sul.

Comandado pelo treinador Jean Rebelo, o time participou da competição com seis atletas e conquistou medalhas mesmo diante de desafios significativos. Um dos momentos mais emocionantes veio com a participação dos irmãos Adryan Thiago Santos, de 16 anos, e Anthonny Santos, de 14. Nas semanas que antecederam o campeonato, ambos enfrentaram perdas familiares severas.

“Eles perderam o avô, depois a avó. Foi uma fase de muita dor. Mas o Muay Thai surgiu como um refúgio, uma forma de canalizar esse sofrimento e transformá-lo em força. O trabalho que fizemos com eles foi de acolhimento e fortalecimento mental. Quando entraram no ringue, estavam prontos — e venceram”, contou Jean.

Adryan Santos compartilhou sua trajetória com emoção: “Me chamo Adryan Santos, tenho 16 anos. Comecei a treinar Muay Thai por indicação de um amigo. Por curiosidade, procurei uma academia perto de casa e iniciei os treinos aos 14 anos. No começo, quase desisti… O corpo doía, o fôlego faltava e eu ainda não tinha disciplina. Com o tempo, entendi que a luta não é só sobre bater ou vencer. É sobre cair e levantar. Sobre respeitar o adversário e, principalmente, a si mesmo. Tive derrotas que me ensinaram mais do que qualquer vitória”.

O atleta Adryan Santos foi um dos campeões (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

“Um dos dias mais difíceis da minha vida foi quando perdi meus avós. A dor foi profunda, e por um momento pensei em desistir de tudo. Mas foi justamente na luta que encontrei forças para seguir. Cada treino virou um refúgio e uma segunda família. Cada soco e chute carregava um pouco da saudade e da vontade de honrar a memória deles. Hoje sigo firme nos treinos, nas competições e na missão de ajudar quem está começando. Estudo informática e corro atrás do sonho de cursar medicina. Sei que o caminho é longo, mas é na persistência que estou construindo quem quero ser”, comentou.

Seu irmão, Anthonny Santos, conhecido como “Miguelito”, também falou sobre sua experiência: “Meu nome é Anthonny Santos, mais conhecido como Miguelito. Minha história no Muay Thai começou quando meu irmão decidiu praticar uma arte marcial. Ele escolheu o Muay Thai e, desde então, estamos na Top Thai. Treinamos duro desde o início. No dia 17 de maio, lutei e me consagrei campeão. Essa foi minha forma de superar a perda dos meus avós, especialmente do meu avô, por quem tinha muito carinho. Me dediquei ainda mais ao Muay Thai, com a ajuda e incentivo do meu mestre. Hoje, dedico essa conquista a eles e sei que, onde estiverem, estão bem”.

A participação da equipe da Top Thai contou com o apoio de uma grande torcida, o que fortaleceu ainda mais o sentimento de união entre atletas e treinadores. Jean destaca que o trabalho na academia vai além da prática esportiva, com foco no desenvolvimento pessoal, na superação e na construção da autoconfiança de cada aluno.

Outro nome que começa a despontar é o de Salomão Torino, de apenas 12 anos. Mesmo com pouca idade, ele enfrentou seu primeiro grande desafio no Arena Wolf Thai, mostrando que a nova geração da Top Thai vem forte. “Ele é focado, disciplinado e tem muita vontade de crescer. O Salomão é só um exemplo do que está por vir”, afirma Jean.

Treinador Jean Rebelo e o lutador Salomão Torino, de 12 anos (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Ao final do evento, com medalhas no peito e os olhos no futuro, os atletas da Top Thai Ananindeua deixaram uma mensagem poderosa: não se vence uma luta apenas com força física. Por trás de cada golpe, há histórias de persistência, dor transformada em motivação e jovens que, com apoio e direção, estão construindo trajetórias de inspiração.

Filiada oficialmente à Federação Paraense de Muay Thai e Boxe Tailandês, a Top Thai Ananindeua segue em crescimento. Jean destaca que o objetivo é fomentar o esporte no estado e formar atletas prontos para competir em alto nível.

A academia já se prepara para os próximos desafios: o Campeonato Paraense, o Campeonato Norte-Nordeste e o Campeonato Brasileiro de Muay Thai. A meta é clara: representar o Pará com garra, dedicação e orgulho.