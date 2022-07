Petkovic deixa de integrar o time de comentaristas da Globo após 4 anos na emissora

O comentarista esportivo Dejan Petkovic (49) pediu demissão da TV Globo, nesta quarta-feira (6), após quatro anos trabalhando na empresa. O ex-jogador sérvio chegou à emissora em 2018, antes da realização da Copa do Mundo sediada na Rússia. Agora Petkovic partirá para novos projetos pessoais envolvendo o futebol mundial.

A TV Globo publicou uma nota anunciando a saída do comentarista e explicando a situação. Petkovic encerrará o vínculo com a emissora global no dia 1º de agosto.

"Em comum acordo, Globo e Petkovic decidiram encerrar a parceria e, a partir de 1º de agosto, o ex-jogador deixa de fazer parte do time de comentaristas esportivos da empresa. Embaixador da Sérvia no Brasil, o craque dos gramados, que conquistou os brasileiros por sua habilidade e carisma, vai se dedicar a projetos pessoais", escreveu a TV Globo.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)