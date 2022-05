Jornalista Elaine Bast pede demissão da Globo: 'Não sou de me acomodar'

A repórter da Rede Globo, Elaine Bast, publicou hoje, segunda-feira (23), em sua conta no Instagram, a decisão de deixar a emissora. Na publicação, a ex-funcionária comunica que o pedido foi realizado na última sexta-feira (20), depois de 23 anos trabalhando para a empresa.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Novela A Favorita: o que vai passar hoje na TV Globo]]

Elaine trabalhava com jornalismo impresso e foi na Globo que começou sua carreira na televisão, tendo sido correspondente internacional em Nova York, nos Estados Unidos, durante cinco anos. A repórter enumera na sua postagem os locais onde passou na emissora: “Bom Dia Brasil, para o Jornal da Globo, Jornal Hoje, SP2, Fantástico, Globo Repórter. Fiz todos os jornais da casa. Até chegar o convite para trabalhar, por quase 5 anos, como correspondente na Globo de NY”.

Repórter Elaine Bast (Reprodução / Instagram @elainebast)

Elaine cobriu inúmeras matérias marcantes, como a morte de Osama Bin Laden. Além de ter realizado inúmeras matérias com diversos ídolos da repórter, "tanto os da telona quanto os do rock and roll”, explicou a ex-funcionária da Globo.

Elaine conta que três meses depois da sua volta para o Brasil, descobriu um câncer de mama no mesmo dia em que realizou uma matéria sobre o tema para o Jornal Nacional: “Recebi todo o apoio da empresa para me tratar. E a solidariedade dos colegas. Durante a pandemia fiquei um período em casa, fazendo home office. Mais um novo desafio, vencido. Minha vida sempre foi assim, de desafios”, disse em sua postagem no Instagram.

Os motivos para a saída também são explicados pela repórter, que também foi apresentadora do programa Mundo S/A, da Globo News, durante dois anos: “Cheguei ao topo que poderia chegar dentro dessa empresa que sempre me acolheu. E agora decidi partir para novos caminhos. Não sou de me acomodar. E o mundo tem se aberto a tantas novas possibilidades, novas linguagens, novas maneiras de contar histórias”.

Confira a publicação na íntegra:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)