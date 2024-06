Apagado, Vasco perde para o Palmeiras e não avança na tabela do Brasileirão

Recuperar-se de uma goleada sofrida para o rival, principalmente nas circunstâncias que o Vasco viveu, nunca é fácil. Menos ainda quando o compromisso seguinte é justamente contra o atual campeão Palmeiras, em pleno Allianz Parque. Mas a atuação na derrota por 2 a 0 para o alviverde, nesta quinta-feira, mostra que o cruz-maltino está muito longe do ideal, ou do aceitável. Com oito rodadas disputadas no Brasileirão, já preocupa.

São apenas seis pontos nestes oito jogos. O time é 14º, e tem a pior defesa, com 19 gols sofridos. O próximo compromisso é contra o Cruzeiro, em São Januário, no domingo.

O fim do primeiro tempo, apesar da vitória parcial de 1 a 0 do Palmeiras, é significativo. Foram 22 finalizações do alviverde (contra quatro cruz-maltinas). Um cenário defensivo extremamente dramático se levadas em conta, também, as 30 finalizações permitidas ao Flamengo na rodada passada.

Com 11 dias de intervalo e espaço para treinos desde a estreia, o técnico Álvaro Pacheco parece ter uma clara ideia de jogo em construção, mas a evolução vem sendo travada pela falta de confiança e a profusão de erros técnicos.

No primeiro gol, marcado por Piquerez, por exemplo, em que pese a ótima jogada de Estêvão, o cruz-maltino sofre na transição após jogada improdutiva do zagueiro Maicon no ataque. Antes, já havia sofrido muita pressão dos donos da casa, com várias intervenções de Léo Jardim.

A entrada de Zé Gabriel pelo meio, em dupla de volantes com Galdames, trouxe leve melhora à saída de bola e ao combate pelo meio. Mas Galdames e Sforza - que entrou no segundo tempo, após contusão na cabeça de Rojas - ainda destoaram e ajudaram no cenário em que o trio de zagueiros, mesmo numerosos, permaneceu exposto.

David, de volta aos relacionados e titular, deu um pouco mais de repertório ao ataque, mas dificilmente conseguia conectar com Vegetti, novamente uma ilha no ataque. Só era encontrado em cruzamentos a esmo.

O segundo tempo trouxe um pouco mais de inspiração ofensiva ao Vasco, principalmente após a entrada de Adson. Foi quem teve a melhor chance de empatar, ainda no 1 a 0, em boa trama de contra-ataque.

A proporção de volume de jogo, todavia, sempre pesa. Se o Vasco erra em uma chance que cria, alguma hora o adversário, nas várias que o cruz-maltino permite, achará as redes. Foi o que o Palmeiras fez ainda no início do segundo tempo: novamente com Estêvão, que desta vez encontrou Rony.

Palmeiras 2 x 0 Vasco

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Fabinho) e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Estêvão (Caio Paulista), Lázaro (Mayke) e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Vasco: Léo Jardim; Maicon, Léo e Rojas (Sforza); Puma Rodríguez (Victor Luis), Galdames, Zé Gabriel (Hugo Moura) e Lucas Piton (Paulo Henrique); David (Adson), Rossi (Rayan) e Vegetti. Técnico: Álvaro Pacheco.

Gols: 1T: Piquerez, aos 25 minutos; 2T: Rony, aos 10 minutos.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC).

Cartões amarelos: Rony, Victor Luis e Sforza.

Público: 37.641.

Renda: R$ 3.025.701,01.

Local: Allianz Parque (São Paulo).