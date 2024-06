Botafogo vence o Fluminense no Nilton Santos e 'dorme' na liderança do Brasileirão

No confronto realizado nesta terça-feira (11), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0 no estádio Nilton Santos. O zagueiro Bastos foi o responsável pelo único gol da partida, garantindo a vitória do Alvinegro.

Com esse resultado, o Botafogo alcançou 16 pontos e assume provisoriamente a liderança do Brasileirão, trazendo ânimo à torcida alvinegra. Enquanto isso, o Fluminense permanece com seis pontos e se mantém na 16ª colocação, próximo à zona de rebaixamento.

O próximo desafio do Glorioso será contra o Grêmio, em partida marcada para domingo (16), em Cariacica. Já o Time de Guerreiros recebe o Atlético-GO no sábado (15), no Maracanã. Ambos os confrontos são válidos pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.