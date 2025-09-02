Antony é apresentado no Betis, se emociona, e exalta o clube: 'Não havia outra opção' Estadão Conteúdo 02.09.25 18h38 Após ter a sua contratação efetivada no último dia da janela de transferências da Europa, o atacante Antony foi apresentado como reforço do Betis nesta terça-feira, em Sevilha. Com uma passagem de sucesso nos últimos seis meses, quando estava no clube por empréstimo, ele acabou sendo bastante festejado pelos torcedores e foi às lágrimas. "Estava ansioso para vivenciar isso. Foi um mês muito difícil, mais de 40 dias no hotel. Meu agente e todos os diretores do clube sabiam o quanto eu queria voltar ao Betis e estou muito feliz por estar aqui, e agora, por mais tempo, com muitas coisas para fazer e pelas quais lutar", afirmou o atleta. Contratado em definitivo, o jogador revelado pelo São Paulo assinou um contrato por cinco temporadas. Feliz pelo desfecho, ele agradeceu o carinho dos torcedores. "Não vim pelo dinheiro. Tenho muito amor por esse clube. Não havia outra opção. Agora estou aqui e ansioso para entrar em campo e representar essas pessoas com a camisa do clube". Antony comentou ainda sobre os objetivos nesta temporada. "Quero colocar o Bétis onde ele merece. Vamos lutar por tudo, LaLiga, Liga Europa. Temos um elenco forte e estamos sempre focados em fazer grandes coisas", comentou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Betis Antony apresentação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54 MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01 SÉRIE B Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição 02.09.25 16h45 Futebol Remo avança com laudos, encaminha retorno ao Baenão e projeta mais partidas no estádio em 2025 Reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. 02.09.25 14h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36