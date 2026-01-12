Anthony Edwards decide no fim e Minnesota Timberwolves derrota os Spurs de virada na NBA Estadão Conteúdo 12.01.26 9h53 O Minnesota Timberwolves sofreu, mas graças ao poder de decisão de Anthony Edwards, fez a festa no confronto na noite deste domingo, no Target Center, ao vencer de virada o San Antonio Spurs por 104 a 103, em partida marcada por uma reviravolta no fim, em jogo válido pela temporada regular da NBA. No lance decisivo da partida, o ala-armador dos Wolves achou um espaço diante da marcação do pivô Victor Wembanyama e converteu o arremesso certeiro que virou a partida e determinou o triunfo diante de seus torcedores. Após o embate, Anthony Edwards comentou como conseguiu se livrar do raio de ação do gigante de 2,24 metros de altura para definir o resultado positivo com uma cesta a 16,8 segundos do encerramento do encontro. "Ele é muito alto e anula tudo, além de se movimentar muito bem. Venho trabalhando no meu arremesso de média distância com um passo atrás. E são esses chutes que vou tentar fazer nas situações finais de jogo", declarou o herói do confronto. A vitória teve um sabor ainda mais especial pelo seu histórico. O time da casa conseguiu tirar uma desvantagem de 19 pontos no placar quando tudo indicava que o rival levaria a melhor. Edwards terminou com 23 pontos e Julius Randle também teve seu papel de destaque no triunfo. Ele garantiu a posse de bola defensiva da vitória contra Victor Wembanyama. O gigante francês teve dificuldades para superar Randle e sua força física, errando um arremesso a 6,6 segundos do fim. Em uma rodada que contou com mais nove partidas, Scottie Barnes converteu o lance livre decisivo no segundo final da prorrogação e levou o Toronto Raptors a superar o Philadelphia 76ers por 116 a 115, no jogo realizado no Scotiabank Arena. Já no Chase Center, em São Francisco, o Atlanta Hawks levou a melhor sobre os anfitriões e bateu o Golden State Warriors por 124 a 111. Confira os resultados dos jogos na noite deste domingo na NBA: Orlando Magic 128 x 118 New Orleans Pelicans Memphis Grizzlies 103 x 98 Brooklyn Nets Toronto Raptors 116 x 115 Philadelphia 76ers Portland Trail Blazers 114 x 123 New York Knicks Minnesota Timberwolves 104 x 103 San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder 124 x 112 Miami Heat Denver Nuggets 108 x 104 Milwaukee Bucks Phoenix Suns 112 x 93 Washington Wizards Golden State Warriors 111 x 124 Atlanta Hawks Sacramento Kings 111 x 98 Houston Rockets Acompanhe as partidas desta segunda-feira Cleveland Cavaliers x Utah Jazz Indiana Pacers x Boston Celtics Toronto Raptors x Philadelphia 76ers Dallas Mavericks x Brooklyn Nets Sacramento Kings x Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers x Charlotte Hornets Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Minnesota Timberwolves Spurs Anthony Edwards COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 