Anthony Edwards chega aos 10 mil pontos e faz história na NBA em triunfo dos Timberwolves Edwards foi superado em marca apenas por LeBron James (23 anos e 59 dias) e Kevin Durant (24 anos e 33 dias) Redação O Liberal com informações da AE 09.01.26 9h07 A partida inicia às 22h30, horário de Brasília (X/ @Timberwolves) Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, alcançou uma marca histórica na noite desta quinta-feira. Ele se tornou o terceiro jogador mais jovem da história da NBA a atingir 10 mil pontos na carreira. O feito aconteceu durante a vitória de sua equipe sobre o Cleveland Cavaliers por 131 a 122, no Target Center. Com 24 anos e 156 dias, Edwards foi superado na marca apenas por LeBron James (23 anos e 59 dias) e Kevin Durant (24 anos e 33 dias). O ala-armador agora faz parte de uma seleta lista de sete jogadores que atingiram essa pontuação antes dos 25 anos, juntamente com Kobe Bryant, Luka Doncic, Tracy McGrady e Carmelo Anthony. Feliz com o feito, o jogador comentou sobre o fato em tom de naturalidade. "Para ser sincero, é legal, mas sei que ainda tenho muito a evoluir, então não é nada demais, de verdade", disse Edwards. "Estou meio chateado por ter ficado na frente do Kobe. Queria ter esperado uns 100 dias ou algo assim, mas, enfim, está tudo bem", brincou. Números da partida e a marca histórica No duelo, Edwards teve 25 pontos assinalados, deu nove assistências e pegou sete rebotes. Ele converteu dez de 20 arremessos de quadra e 4 de 7 de três pontos, liderando a sua equipe nas jogadas ofensivas. O arremesso que consolidou os 10 mil pontos foi de média distância, no meio do quarto período. "Pontuar é algo natural para ele", disse o técnico Chris Finch, relembrando o primeiro jogo de 40 pontos da carreira de Edwards, que aconteceu contra o Phoenix Suns no final de sua temporada de estreia. "Naquele momento, você sabia que havia algo dentro dele que o permitiria alcançar esse patamar." Rapidez da marca e outros recordistas Edwards, primeira escolha geral do draft de 2020, estreou aos 19 anos. Ele atingiu a marca de 10 mil pontos em 412 jogos, o 28º mais rápido na história da NBA e o sétimo mais rápido entre os jogadores em atividade. Entre os jogadores em atividade, foram mais rápidos: Doncic (358), James (368), Joel Embiid (373), Durant (381), Trae Young (390) e Donovan Mitchell (410). Apenas dois outros jogadores marcaram 10 mil pontos pelos Timberwolves: Kevin Garnett e Karl-Anthony Towns. Outras partidas da rodada A rodada desta quinta-feira da NBA contou ainda com o triunfo do Indiana Pacers sobre Charlotte Hornets por 114 a 112 e a vitória do Utah Jazz diante do Dallas Mavericks pelo placar de 116 a 114. O compromisso entre Chicago Bulls e Miami Heat foi adiado por causa das fortes chuvas e será realizado em nova data. Resultados dos jogos de quinta-feira Charlotte Hornets 112 x 114 Indiana Pacers Minnesota Timberwolves 131 x 122 Cleveland Cavaliers Utah Jazz 116 x 114 Dallas Mavericks Jogos desta sexta-feira na NBA Boston Celtics x Toronto Raptors Orlando Magic x Philadelphia 76ers Washington Wizards x New Orleans Pelicans Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder Denver Nuggets x Atlanta Hawks Phoenix Suns x New York Knicks Golden State Warriors x Sacramento Kings Portland Trail Blazers x Houston Rockets Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Anthony Edward Timberwolves COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32