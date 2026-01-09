Anthony Edwards chega aos 10 mil pontos e faz história na NBA em triunfo dos Timberwolves

Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, alcançou uma marca histórica na noite desta quinta-feira. Ele se tornou o terceiro jogador mais jovem da história da NBA a atingir 10 mil pontos na carreira. O feito aconteceu durante a vitória de sua equipe sobre o Cleveland Cavaliers por 131 a 122, no Target Center.

Com 24 anos e 156 dias, Edwards foi superado na marca apenas por LeBron James (23 anos e 59 dias) e Kevin Durant (24 anos e 33 dias). O ala-armador agora faz parte de uma seleta lista de sete jogadores que atingiram essa pontuação antes dos 25 anos, juntamente com Kobe Bryant, Luka Doncic, Tracy McGrady e Carmelo Anthony.

Feliz com o feito, o jogador comentou sobre o fato em tom de naturalidade. "Para ser sincero, é legal, mas sei que ainda tenho muito a evoluir, então não é nada demais, de verdade", disse Edwards. "Estou meio chateado por ter ficado na frente do Kobe. Queria ter esperado uns 100 dias ou algo assim, mas, enfim, está tudo bem", brincou.

Números da partida e a marca histórica

No duelo, Edwards teve 25 pontos assinalados, deu nove assistências e pegou sete rebotes. Ele converteu dez de 20 arremessos de quadra e 4 de 7 de três pontos, liderando a sua equipe nas jogadas ofensivas. O arremesso que consolidou os 10 mil pontos foi de média distância, no meio do quarto período.

"Pontuar é algo natural para ele", disse o técnico Chris Finch, relembrando o primeiro jogo de 40 pontos da carreira de Edwards, que aconteceu contra o Phoenix Suns no final de sua temporada de estreia. "Naquele momento, você sabia que havia algo dentro dele que o permitiria alcançar esse patamar."

Rapidez da marca e outros recordistas

Edwards, primeira escolha geral do draft de 2020, estreou aos 19 anos. Ele atingiu a marca de 10 mil pontos em 412 jogos, o 28º mais rápido na história da NBA e o sétimo mais rápido entre os jogadores em atividade.

Entre os jogadores em atividade, foram mais rápidos: Doncic (358), James (368), Joel Embiid (373), Durant (381), Trae Young (390) e Donovan Mitchell (410). Apenas dois outros jogadores marcaram 10 mil pontos pelos Timberwolves: Kevin Garnett e Karl-Anthony Towns.

Outras partidas da rodada

A rodada desta quinta-feira da NBA contou ainda com o triunfo do Indiana Pacers sobre Charlotte Hornets por 114 a 112 e a vitória do Utah Jazz diante do Dallas Mavericks pelo placar de 116 a 114. O compromisso entre Chicago Bulls e Miami Heat foi adiado por causa das fortes chuvas e será realizado em nova data.

Resultados dos jogos de quinta-feira

Charlotte Hornets 112 x 114 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 131 x 122 Cleveland Cavaliers

Utah Jazz 116 x 114 Dallas Mavericks

