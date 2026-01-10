Antetokounmpo para LeBron no fim em triunfo dos Bucks; Durant se torna o 7º maior pontuador

Em noite de grande atuação de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks derrotou o Los Angeles Lakers por 105 a 101, nesta sexta-feira, na Crypto.com Arena de Los Angeles, e alcançou a quinta vitória nas últimas sete partidas na NBA. Em má fase, os anfitriões perderam o sexto jogo nos últimos dez disputados.

Apesar de ter terminado com apenas 21 pontos, sua menor pontuação desde que retornou da lesão na panturrilha direita, Antetokounmpo fez a diferença no setor defensivo. Em uma final eletrizante, o astro grego deu um toco em uma bandeja de LeBron James e, na sequência, roubou a bola da estrela dos Lakers nos últimos segundos de jogo para garantir o triunfo dos visitantes.

Apesar de ter levado a pior no duelo com Antetokounmpo nos momentos decisivos, LeBron teve bom desempenho e quase conseguiu um "triple-double" - terminou com 26 pontos, 10 assistências e nove rebotes. Já o esloveno Luka Doncic anotou 24 pontos, um número muito abaixo de sua média, e foi excluído por faltas a 16 segundos do fim da partida.

O Milwaukee liderou a maior parte do jogo e abriu boa vantagem no primeiro tempo. Os Lakers se recuperaram e, com uma sequência de 17 a 4 no início do último quarto, virou o placar a 6 minutos do fim. Os visitantes se recuperaram nos minutos finais para sair com a vitória.

KEVIN DURANT ULTRAPASSA WILT CHAMBERLAIN E SE TORNA O 7º MAIOR CESTINHA DA NBA No Oregon, o Portland Trail Blazers, do técnico Tiago Splitter, não deu chances ao Houston Rockets e venceu por 111 a 105, alcançando o quinto triunfo seguido na NBA com grande atuação de Toumani Camara, que marcou 25 pontos.

Quem saiu aplaudido do Moda Center de Portland, porém, foi o experiente Kevin Durant, que ultrapassou Wilt Chamberlain e assumiu a sétima posição na lista de maiores pontuadores da NBA ao acertar uma cesta de três pontos no terceiro quarto da partida. Ele terminou a partida com 30 pontos e alcançou a marca de 31.435, superando os 31.419 pontos de Chamberlain.

Ao atingir a marca histórica, Durant aplaudido pela torcida e recebeu um abraço de Tiago Splitter. "Lembro de um jovem Kevin Durant, marcando 30 pontos todas as noites, e ele continua fazendo isso, o que é incrível", disse o técnico brasileiro, que chegou a enfrentar Durant como jogador do San Antonio Spurs. "Na idade dele, claro, ele provavelmente está no final da carreira, mas fazer isso todas as noites é simplesmente impressionante."

O astro de 37 anos, que disputa sua 18º temporada, agora buscará o sexto posto, atualmente de Dirk Nowitzki, com 31.560 pontos. LeBron James, ainda em atividade, é o maior cestinha da história da NBA, com 42.575 pontos, seguido por Kareem Abdul-Jabbar, com 38.387.

Confira os resultados dos jogos da noite desta sexta-feira na NBA:

Boston Celtics 125 x 117 Toronto Raptors Orlando Magic 91 x 103 Philadelphia 76ers Washington Wizards 107 x 128 New Orleans Pelicans Brooklyn Nets 105 x 121 Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies 116 x 117 Oklahoma City Thunder Denver Nuggets 87 x 110 Atlanta Hawks Phoenix Suns 112 x 107 New York Knicks Golden State Warriors 137 x 103 Sacramento Kings Portland Trail Blazers 111 x 105 Houston Rockets Los Angeles Lakers 101 x 105 Milwaukee Bucks

Acompanhe as partidas deste sábado da NBA:

Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves Indiana Pacers x Miami Heat Detroit Pistons x Los Angeles Clippers Chicago Bulls x Dallas Mavericks Boston Celtics x San Antonio Spurs Utah Jazz x Charlotte Hornets