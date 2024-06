Antes e depois de mansão de Pelé choca internautas; veja fotos

Em aparente estado de abandono, com deterioração devido ao tempo e destruição por vandalismo, imagens de uma das antigas residências do jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, chocaram a internet esta semana.

O jogador morreu em 2022, aos 88 anos, em decorrência de um câncer de cólon. De acordo com o portal G1, o imóvel ocupa um quarteirão na Praia de Pernambuco, no Guarujá, em São Paulo. Ele foi a penúltima residência de Pelé antes de se casar com a ex-esposa, Márcia Aoki.

Apesar de não morar mais no local, o ídolo dos campos frequentava a mansão com frequência. Após a sua morte, porém, o lugar passou a apresentar sinais de abandono. Segundo vizinhos, criminosos chegaram a invadir a casa e furtar fios de cobre, deixando a residência sem luz.

Informações, no entanto, vão contra a versão dada pelo advogado de Edinho, filho do ex-jogador, que nega o abandono do imóvel.

Confira fotos do antes e depois da mansão de Pelé

O advogado afirmou que a residência possui problemas estruturais, mas ressaltou que estes "já estão sendo cuidados". O processo de inventário de Pelé segue em segredo de Justiça.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)