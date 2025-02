Antes do primeiro RexPa do ano, Remo vence o Rainha das Rainhas 2025

Neste domingo (23), o Estádio Olímpico do Pará - Jornalista Edgar Proença, conhecido como Mangueirão, será palco do primeiro clássico entre Remo e Paysandu em 2025. No entanto, antes mesmo de a bola rolar no gramado, o Remo já garantiu sua primeira vitória do dia no Rainha das Rainhas 2025. A representante do clube, Lohanne Lima, conquistou o título do tradicional concurso de beleza e cultura do carnaval paraense.

A vitória da jovem estudante de nutrição, que já soma mais de 25 títulos de beleza, gerou grande repercussão nas redes sociais. Internautas destacaram que o Remo começou o dia vencendo, o que poderia ser um sinal de sorte para o time azulino no clássico Re-Pa deste domingo.

Com uma apresentação que encantou jurados e público, Lohanne brilhou na passarela e se sagrou campeã da 77ª edição. Sua fantasia, intitulada "Parvati: a energia indiana do amor", trouxe uma manifestação divina do amor e da fertilidade, unindo beleza e simbolismo em um figurino deslumbrante.

O título garantiu à nova Rainha das Rainhas um Citroen C3 0KM e uma bolsa integral de estudos do Centro Universitário Fibra, prêmios que consagram ainda mais sua trajetória de sucesso nos concursos de beleza.

Se o Remo já brilhou no concurso, a expectativa agora é para a performance do time no primeiro Re-Pa do ano. Válido pela 7ª rodada da competição, o clássico promete movimentar Belém e lotar o Mangueirão, com torcedores ansiosos por mais uma disputa histórica entre os dois maiores clubes do Pará.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.