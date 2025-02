Rainha das Rainhas 2025: DJ Tarrika segue há 26 anos à frente da sonoplastia do concurso

À frente da sonoplastia do Rainha das Rainhas há 26 anos, o DJ Tarrika também embalou o público na noite da premiação neste sábado (22), na Assembleia Paraense. Ele tem uma forte relação com o concurso e foi o responsável pela escolha da música tema do tradicional evento carnavalesco, o tradicional "Papaya", do pianista Lafayette. No grande dia, ele fala da missão mais importante: embalar o público antes da apresentação das candidatas.

O DJ destaca também que a trajetória profissional dele se entrelaça com a história do Rainhas, o que, para ele, é bastante significativo. Isso porque a convite do fundador do Grupo Liberal, o jornalista Romulo Maiorana, o “seu Romulo”, o DJ foi quem escolheu “Papaya” como a canção que é marca registrada do concurso. E fala da emoção de mais um ano: “Na hora do evento, eu sou sonoplasta, mas eu tenho que fazer o esquenta antes. Aí eu entro como DJ na realidade, que é a minha profissão maior. Nesses 26 anos que eu estou fazendo o Rainha das Rainhas, há uma satisfação muito grande”, detalha Tarrika.

Tarrika lembra que, em 1976, ano em que a TV Liberal entrou no ar em parceria com a Rede Globo, ele e Alberto Pinheiro apresentavam um programa musical na emissora. Foi durante uma das noites de programação que precisaram de uma trilha sonora para o Rainha das Rainhas. "Fomos até o acervo da Rádio Liberal e encontramos 'Papaya' em um disco do Lafayette. Por acaso virou música tema. Quando tocamos, o diretor [da emissora] imediatamente aprovou", conta o DJ. Desde então, a música se tornou símbolo do evento e ganhou novas versões ao longo dos anos, mantendo-se viva na memória do público.

Rainha das Rainhas

