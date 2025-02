Saiba como ficará o trânsito no Novo Mangueirão para o primeiro RexPa de 2025

Neste domingo (22), o Estádio Olímpico do Pará - Jornalista Edgar Proença, conhecido como Novo Mangueirão, será palco do primeiro clássico entre Remo e Paysandu em 2025. Para organizar o fluxo de veículos na região, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e a Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) vão atuar em conjunto, garantindo a fluidez e segurança do trânsito.

Os motoristas poderão acessar o estádio pelas avenidas Transmangueirão e Augusto Montenegro. Durante a chegada do público, as faixas do BRT poderão ser utilizadas, se necessário, conforme orientação dos agentes de trânsito. A saída seguirá o mesmo percurso das avenidas Transmangueirão e Augusto Montenegro.

Esquema de trânsito especial

O coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa, explicou como será a divisão das responsabilidades entre os órgãos. “Geralmente, em grandes eventos e jogos com grande público, o esquema de trânsito é planejado em conjunto com o município. O acesso pelas avenidas Júlio César, Centenário e Transmangueirão ficará sob responsabilidade da Semob, enquanto o Detran atuará na Avenida Augusto Montenegro, com equipes desde o entroncamento até as avenidas Independência e Centenário”, afirmou.

O acesso ao lado B do estádio será pela Transmangueirão, enquanto o lado A poderá ser acessado pela Augusto Montenegro. A partir das 12h, a Avenida Transmangueirão funcionará em sentido único até o Portão F do estacionamento, em frente ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Após o jogo, o sentido será invertido, levando os veículos até a Avenida Centenário.