Ano mágico: Lewandowski é eleito o esportista europeu do ano

O ano de 2020 segue sendo de vitórias pessoais para Robert Lewandowski. Eleito melhor jogador do mundo pela Fifa depois de uma temporada mágica no Bayern de Munique, o atacante foi considerado o esportista europeu do ano em votação feita por 26 agências de notícias do Velho Continente.

> Confira a tabela do Campeonato AlemãoLewandowski recebeu 180 votos, quatro a mais do que o astro da Fórmula-1 Lewis Hamilton, que conquistou recentemente o heptacampeonato mundial e acumulou recordes.

Além de Lewandowski, apenas Cristiano Ronaldo foi outro jogador de futebol a aparecer no top 20 da eleição, feita pela agência polonesa PAP.

Confira o top 20: 1. Robert Lewandowski, POL (futebol), 180 pontos2. Lewis Hamilton, GB (Fórmula 1), 176

3. Armand Duplantis, SUE (atletismo), 169

4. Novak Djokovic, SER (tênis), 85

5. Rafael Nadal, ESP (tênis), 72

6. Primoz Roglic, ESL (ciclismo), 64

7. Tadej Pogacar, ESL (ciclismo), 52

8. Giannis Antetokounmpo, GRE (basquete), 42

9. Iga Swiatek, POL (tênis), 32

10. Therese Johaug, NOR (esqui nórdico), 28

11. Sifan Hassan, HOL (atletismo), 27

12. Joan Mir, ESP (Moto GP), 22

13. Dorothea Wierer, ITA (biatlo), 21

14. Dominic Thiem, AUT (tênis), 19

15. Anna van der Breggen, HOL (ciclismo), 19

16. Cristiano Ronaldo, POR (futebol), 1717. Marte Olsson Roisland, NOR (biatlo), 16

18. Luca Doncic, ESL (basquete), 15

19. Federica Brignone, ITA (esqui alpino), 15

20. Johannes Tignes Boe, NOR (biatlo), 15