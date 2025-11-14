Ancelotti quer seleção brasileira forte na defesa para mirar hexa: 'Defender bem é fundamental' Italiano traçou um paralelo com o esquema usado pelo então treinador Carlos Alberto Parreira na campanha do tetra, em 94 Redação O Liberal com informações da AE 14.11.25 9h43 Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, declarou nesta sexta-feira (15), em Londres, que a defesa será o pilar fundamental para a conquista do hexa no Mundial de 2026. Em entrevista coletiva na véspera do amistoso contra Senegal, Ancelotti traçou um paralelo com a estratégia utilizada pelo então treinador Carlos Alberto Parreira na Copa de 1994, nos Estados Unidos. O treinador italiano enfatizou que uma equipe com defesa organizada é crucial para o objetivo do título. "A história da penúltima vitória da seleção em Copas do Mundo estava focada na defesa", disse, citando o time "muito sólido" de 94. Estratégia após derrota para o Japão A afirmação de Ancelotti surge após a derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, onde a equipe perdeu a vantagem de dois gols. O resultado provocou reflexões sobre a necessidade de maior solidez defensiva. Para o confronto contra Senegal, que ocorre neste sábado (16) às 13h (horário de Brasília), o técnico manterá o sistema de jogo usado na vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul. "Vamos manter o mesmo sistema do jogo contra a Coreia. Todas as vezes que a equipe atuou com dois pivôs, as coisas saíram bem", declarou Ancelotti, destacando a eficácia do sistema. Formação do elenco para 2026 Questionado sobre a lista definitiva para o Mundial, o treinador comentou que muitas definições ainda serão feitas. A competição por algumas posições está acirrada, restando pouco mais de seis meses para a Copa. "Faltam algumas posições e a disputa entre os candidatos é grande. A comissão técnica vai ter de observar até o último dia com dúvidas. A qualidade do jogador brasileiro é muito grande", concluiu o técnico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Ancelotti coletiva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00