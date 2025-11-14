Capa Jornal Amazônia
Ancelotti quer seleção brasileira forte na defesa para mirar hexa: 'Defender bem é fundamental'

Italiano traçou um paralelo com o esquema usado pelo então treinador Carlos Alberto Parreira na campanha do tetra, em 94

Redação O Liberal com informações da AE

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, declarou nesta sexta-feira (15), em Londres, que a defesa será o pilar fundamental para a conquista do hexa no Mundial de 2026.

Em entrevista coletiva na véspera do amistoso contra Senegal, Ancelotti traçou um paralelo com a estratégia utilizada pelo então treinador Carlos Alberto Parreira na Copa de 1994, nos Estados Unidos.

O treinador italiano enfatizou que uma equipe com defesa organizada é crucial para o objetivo do título. "A história da penúltima vitória da seleção em Copas do Mundo estava focada na defesa", disse, citando o time "muito sólido" de 94.

Estratégia após derrota para o Japão

A afirmação de Ancelotti surge após a derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, onde a equipe perdeu a vantagem de dois gols. O resultado provocou reflexões sobre a necessidade de maior solidez defensiva.

Para o confronto contra Senegal, que ocorre neste sábado (16) às 13h (horário de Brasília), o técnico manterá o sistema de jogo usado na vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul.

"Vamos manter o mesmo sistema do jogo contra a Coreia. Todas as vezes que a equipe atuou com dois pivôs, as coisas saíram bem", declarou Ancelotti, destacando a eficácia do sistema.

Formação do elenco para 2026

Questionado sobre a lista definitiva para o Mundial, o treinador comentou que muitas definições ainda serão feitas. A competição por algumas posições está acirrada, restando pouco mais de seis meses para a Copa.

"Faltam algumas posições e a disputa entre os candidatos é grande. A comissão técnica vai ter de observar até o último dia com dúvidas. A qualidade do jogador brasileiro é muito grande", concluiu o técnico.

