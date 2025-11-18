Ancelotti explica troca no pênalti, admite início ruim do Brasil e dá pistas da lista para Copa Ancelotti também reconheceu que a Tunísia expôs um problema recorrente da equipe Estadão Conteúdo 18.11.25 21h17 Carlo Ancelotti deixou Lille com um misto de cobrança e convicção após o empate do Brasil com a Tunísia por 1 a 1. O técnico explicou por que tirou Estêvão da segunda cobrança de pênalti - decisão que terminou no chute para fora de Paquetá - e admitiu que a seleção começou "mal" a partida antes de reagir no segundo tempo. "Paquetá é o cobrador de pênaltis. Quando chegou o segundo, mudei porque pensei que tiraria um pouco da pressão do Estêvão. O Paquetá geralmente cobra muito bem", justificou o treinador, ao comentar o lance que poderia ter garantido a vitória brasileira nos minutos finais. Ancelotti também reconheceu que a Tunísia expôs um problema recorrente da equipe: a dificuldade para furar defesas baixas. "Eles defendem com um bloco muito baixo e, pela nossa característica, é mais complicado abrir essas defesas. Começamos o jogo mal e, aos poucos, reagimos", disse. "No segundo tempo fizemos a partida que deveríamos fazer." O italiano avaliou que as duas semanas de trabalhos deixaram lições valiosas, especialmente para jogos mais fechados. "Foram semanas muito boas contra equipes de características diferentes. Tivemos mais oportunidades no primeiro jogo do que no segundo. Aprendemos muito para enfrentar equipes com bloco baixo", afirmou. Ancelotti fez questão de afastar qualquer distinção entre atletas da Europa e do Brasil, reforçando que a análise é puramente técnica. "Não vejo se o jogador atua na Europa ou no Brasil. Vejo se é bom para a equipe, se ajuda. A equipe está melhor do que antes desses dois jogos." O treinador também deu um sinal claro sobre a convocação final para a Copa do Mundo. "Muitos jogadores estão certos na lista. Faltam alguns, mas a lista está bastante completa", revelou. Ele reforçou que o calendário pesado pode alterar decisões nos próximos seis meses. Apesar da atuação oscilante, Ancelotti mostrou confiança no projeto e no grupo. "O ambiente está no caminho correto para chegar no mais alto nível. Tenho muita confiança nesta equipe. Os jogadores são sérios, profissionais, patriotas e têm muito carinho pela camisa - e isso é muito importante." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19