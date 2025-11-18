Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ancelotti explica troca no pênalti, admite início ruim do Brasil e dá pistas da lista para Copa

Ancelotti também reconheceu que a Tunísia expôs um problema recorrente da equipe

Estadão Conteúdo

Carlo Ancelotti deixou Lille com um misto de cobrança e convicção após o empate do Brasil com a Tunísia por 1 a 1. O técnico explicou por que tirou Estêvão da segunda cobrança de pênalti - decisão que terminou no chute para fora de Paquetá - e admitiu que a seleção começou "mal" a partida antes de reagir no segundo tempo.

"Paquetá é o cobrador de pênaltis. Quando chegou o segundo, mudei porque pensei que tiraria um pouco da pressão do Estêvão. O Paquetá geralmente cobra muito bem", justificou o treinador, ao comentar o lance que poderia ter garantido a vitória brasileira nos minutos finais.

Ancelotti também reconheceu que a Tunísia expôs um problema recorrente da equipe: a dificuldade para furar defesas baixas. "Eles defendem com um bloco muito baixo e, pela nossa característica, é mais complicado abrir essas defesas. Começamos o jogo mal e, aos poucos, reagimos", disse. "No segundo tempo fizemos a partida que deveríamos fazer."

O italiano avaliou que as duas semanas de trabalhos deixaram lições valiosas, especialmente para jogos mais fechados. "Foram semanas muito boas contra equipes de características diferentes. Tivemos mais oportunidades no primeiro jogo do que no segundo. Aprendemos muito para enfrentar equipes com bloco baixo", afirmou.

Ancelotti fez questão de afastar qualquer distinção entre atletas da Europa e do Brasil, reforçando que a análise é puramente técnica. "Não vejo se o jogador atua na Europa ou no Brasil. Vejo se é bom para a equipe, se ajuda. A equipe está melhor do que antes desses dois jogos."

O treinador também deu um sinal claro sobre a convocação final para a Copa do Mundo. "Muitos jogadores estão certos na lista. Faltam alguns, mas a lista está bastante completa", revelou. Ele reforçou que o calendário pesado pode alterar decisões nos próximos seis meses.

Apesar da atuação oscilante, Ancelotti mostrou confiança no projeto e no grupo. "O ambiente está no caminho correto para chegar no mais alto nível. Tenho muita confiança nesta equipe. Os jogadores são sérios, profissionais, patriotas e têm muito carinho pela camisa - e isso é muito importante."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

Carlo Ancelotti
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores

Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão

20.11.25 12h14

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Futebol

Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta

Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista

20.11.25 10h47

futebol

Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol

Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte

20.11.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda