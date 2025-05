Ancelotti diz que Brasil jogará como Real Madrid e se declara à seleção: 'Melhor time do mundo'

Desde segunda-feira no comando da seleção brasileira, Carlo Ancelotti revelou que pretende implementar na equipe o estilo de jogo que consagrou o Real Madrid na temporada 2023-2024, quando o clube espanhol conquistou a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol.

"O meu Brasil vai jogar como o Real Madrid, mas não como o Real Madrid deste ano, e sim como o do ano passado. É isso que eu quero. Eu sei que o sistema depende das características dos jogadores, é preciso deixá-los confortáveis em campo. Não gosto que minha equipe tenha apenas uma identidade. Isso não é inteligente", disse Ancelotti ao jornal "Marca".

Ancelotti também destacou a história e os títulos da seleção brasileira, afirmou estar empolgado com o desafio de conquistar o hexacampeonato e pediu o apoio dos torcedores.

"É o melhor time do mundo. Não sou eu quem diz isso, são as cinco estrelas na camisa. Nenhuma outra equipe alcançou esse nível. Agora, tenho o desafio de conquistar a sexta. Itália? No momento, está sendo comandada por um amigo meu, o Spalletti, que é um ótimo treinador. Eles não me procuraram, coisa que o Brasil fez há muito tempo. As circunstâncias agora se alinharam, e aceito plenamente o desafio de trazer a sexta Copa do Mundo para o Brasil. Mas, para isso, precisamos que o país inteiro esteja ao nosso lado", completou.

Desde que chegou ao Brasil, Ancelotti tem se envolvido ativamente com o futebol nacional. Na segunda-feira, fez sua primeira convocação, com uma lista de 25 nomes. Na terça, conheceu a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acompanhado do novo presidente, Samir Xaud, e foi ao Engenhão assistir à vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre a Universidad de Chile, pela Libertadores.

Na quarta-feira, Ancelotti visitou pela primeira vez a Granja Comary, centro de treinamento da seleção em Teresópolis, e, mais tarde, esteve no Maracanã para acompanhar a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, também pela Libertadores.

A estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira será no dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil, às 20h (horário de Brasília). No dia 10, o Brasil enfrentará o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45.