Ancelotti dá conselho para Endrick e não descarta convocação para a Copa de 2026 Estadão Conteúdo 11.11.25 11h13 O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deixou em aberto a possibilidade do jovem atacante Endrick jogar a Copa do Mundo do ano que vem. O atleta, porém, não tem aparecido nas listas do comandante italiano. Desde que assumiu o comando do time nacional, o treinador italiano não convocou o avante do Real Madrid. Endrick perdeu espaço no elenco principal do clube espanhol, sobretudo depois da chegada do técnico Xabi Alonso. Ainda assim, Ancelotti não descarta chamar o atleta para a seleção brasileira. O italiano, contudo, deu um conselho para o atleta revelado pelo Palmeiras ao afirmar ser fundamental que o jovem tenha mais minutos em campo. "Falei com ele (Endrick) no começo desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e tem que pensar com o seu entorno o que é melhor. Falar com o clube, para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, não vai ser o seu último Mundial. Ele pode jogar o Mundial de 2026, porque tem qualidade para isso, mas pode estar no de 2030, também no de 2034 e pode até ser no de 2038 (risos). Creio que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades", disse Carlo Ancelotti em entrevista à Placar. "Podem ser 18 jogadores (já definidos para a Copa de 2026) mais ou menos. É que há muitas lesões no futebol, então nunca se pode saber. Hoje fazemos uma lista, mas amanhã ou depois dos jogos da Champions League você tem que mudá-la", completou o italiano. O futuro de Endrick no Real Madrid está indefinido. O Lyon, da França, mostrou interesse na contratação do brasileiro, e o clube espanhol considera emprestá-lo por seis meses. Uma definição pode acontecer e as partes estão em negociação. Na atual temporada, Endrick atuou por apenas 14 minutos com a camisa do Real Madrid. O atacante esteve em campo na goleada sobre o Valencia. Quando Carlo Ancelotti ainda comandava o Real Madrid na temporada passada, o jogador atuou por cerca de 840 minutos, anotando sete gols. Endrick não joga pela seleção brasileira desde a derrota da equipe nacional para a Argentina, em março, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Dorival Júnior era o treinador do Brasil na ocasião.