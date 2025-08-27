Ancelotti convoca Jean Lucas e Bahia volta a ter jogador na seleção após 34 anos Os companheiros de elenco comemoram com Jean Lucas: "furamos a bolha!" Estadão Conteúdo 27.08.25 13h18 Jean Lucas vai ocupar a vaga de Joelinton, do Newcastle, cortado por lesão. (Foto: @leticiamartinsphoto/ Instagram Bahia) Depois de 34 anos, o Bahia volta a ter um jogador convocado para a seleção brasileira. Nesta quarta-feira, o treinador Carlo Ancelotti chamou o meio-campista Jean Lucas, destaque da equipe do técnico Rogério Ceni, para ocupar a vaga de Joelinton, do Newcastle, cortado por motivo de lesão. Assim, o jogador da equipe baiana vai integrar a relação de atletas para a disputa dos dois últimos compromissos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, contra Chile e Bolívia. [ínstagram=DN3UHVgYv-5] A última vez que um atleta do Bahia foi chamado para servir à seleção brasileira foi em 1991, quando Luis Henrique esteve na lista elaborada pelo técnico Carlos Aberto Parreira, que fazia a sua estreia à frente da equipe principal da CBF. No dia 30 de outubro de 1991, o meia fez parte do time que enfrentou a Iugoslávia e venceu o adversário pelo placar de 3 a 1. O duelo foi realizado na cidade mineira de Varginha, em Minas Gerais. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O jogador do Bahia, que também defendeu Fluminense e Palmeiras, entre outros clubes, inclusive abriu o placar. Raí e Muller também balançaram a rede. Vladan Lukic descontou. Em nota enviada nesta quarta-feira, a CBF informou ainda que o lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi cortado. O jogador sentiu uma fisgada na perna esquerda na partida contra o Vitória e teve de ser substituído. Nesse caso, no entanto, a entidade que comanda o futebol nacional declarou que ninguém, será chamado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF seleção brasileira convocação Ancelotti Jean Lucas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 FUTEBOL Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram 26.08.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 COBRANÇAS Torcedores se reúnem com diretoria e jogadores do Paysandu; organizada se recusa a participar A intenção, segundo o clube bicolor, era ouvir as cobranças da arquibancada e manter o canal de diálogo aberto em um momento decisivo da competição 26.08.25 22h18 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45