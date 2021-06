Amistosos da Seleção Feminina na Globo batem audiência da Copa América no SBT

Os amistosos da Seleção Brasileira Feminina contra Rússia e Canadá, que foram transmitidos pela TV Globo para todo o país, tiveram mais audiência que a estreia da Seleção Masculina na Copa América 2021, veiculada pelo SBT. As partidas femininas de preparação para as Olimpíadas de Tóquio tiveram picos de telespectadores mais altos do que o torneio continental que acontece no Brasil.

De acordo com o portal "Dibradoras", o empate sem gols da Seleção Feminina contra o Canadá registrou uma média nacional de 12,7 pontos de audiência com um pico de 16 pontos. Já a vitória por 3 a 0 sobre a Rússia marcou um pico de 20 pontos na TV Globo.

Estes ápices de audiência superaram a estreia da Seleção Masculina na Copa América, que registrou os piores números da história da competição. Apesar da média mais alta, de 13,6 pontos, a vitória do Brasil sobre a Venezuela teve um pico de 15,8 pontos.

Esta não é a primeira vez que o futebol feminino bate recordes na TV Globo. A eliminação da Seleção Brasileira para a França na Copa do Mundo de 2019 marcou 32 pontos de audiência em São Paulo e 30 no Rio de Janeiro, a maior audiência da modalidade no Brasil.