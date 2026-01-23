Alisson pode render quase R$ 20 milhões ao São Paulo em negócio com o Corinthians Estadão Conteúdo 23.01.26 19h33 A negociação entre Corinthians e São Paulo por Alisson está acertada e é bem avaliada pelo lado tricolor. O acordo pode render quase R$ 20 milhões para os são-paulinos, a depender de gatilhos e da opção de compra no fim do empréstimo. Inicialmente, para que Alisson possa ser inscrito como jogador do Corinthians, o São Paulo irá receber R$ 1 milhão à vista. Até outubro, serão pagos mais R$ 500 mil, totalizando R$ 1,5 milhão. Se Alisson entrar em campo por pelo menos 45 minutos em 25 jogos, o Corinthians paga mais R$ 1,5 milhão (total de R$ 3 milhões). Junto disso, o clube passa a ter 10% dos direitos econômicos do atleta. Ao fim do ano, Alisson pode voltar ao São Paulo, já que ele tem contrato até o término de 2027. Há, contudo, a opção de compra. Nesse caso, os alvinegros desembolsam mais 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões). Tudo fecharia o negócio em R$ 15 milhões. Além disso, há previsão de multa caso Alisson entre em campo contra o São Paulo. O valor por jogo é de R$ 2 milhões. Por enquanto, há dois Majestosos certos no calendário, ambos pelo Brasileirão. Com Alisson em campo nos dois, o valor total bateria R$ 19 milhões. O principal fator para a negociação foi o desejo de Alisson em trabalhar com Dorival Júnior, que o comandou em 2023, quando conquistaram juntos a Copa do Brasil pelo São Paulo, e pediu a contratação. Da parte dos tricolores, Hernán Crespo não tinha planos de utilizar o atleta como titular. Houve a possibilidade de uma troca, mas a comissão técnica são-paulina não quis nenhum atleta do elenco corintiano. Em 2026, Alisson atuou apenas por 45 minutos na derrota do São Paulo por 3 a 0 para o Mirassol. Ao todo, ele soma 188 jogos pelo clube, com oito gols e 13 assistências. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeoanto Paulista Corinthians São Paulo FC Alisson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 Futebol Remo: preços dos ingressos serão estudados e jogos da Série A terão valores elevados, diz Tonhão Tonhão afirmou que partidas da Série A com adversários tradicionais do futebol brasileiro terão preços elevados 23.01.26 17h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXPECTATIVA Belém pode sediar amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo; entenda Capital paraense enviou ofício à CBF e aponta clima e Mangueirão como trunfos 23.01.26 21h44 Futebol Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo 23.01.26 14h20 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00