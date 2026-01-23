Alisson pode render quase R$ 20 milhões ao São Paulo em negócio com o Corinthians

A negociação entre Corinthians e São Paulo por Alisson está acertada e é bem avaliada pelo lado tricolor. O acordo pode render quase R$ 20 milhões para os são-paulinos, a depender de gatilhos e da opção de compra no fim do empréstimo.

Inicialmente, para que Alisson possa ser inscrito como jogador do Corinthians, o São Paulo irá receber R$ 1 milhão à vista. Até outubro, serão pagos mais R$ 500 mil, totalizando R$ 1,5 milhão.

Se Alisson entrar em campo por pelo menos 45 minutos em 25 jogos, o Corinthians paga mais R$ 1,5 milhão (total de R$ 3 milhões). Junto disso, o clube passa a ter 10% dos direitos econômicos do atleta.

Ao fim do ano, Alisson pode voltar ao São Paulo, já que ele tem contrato até o término de 2027. Há, contudo, a opção de compra. Nesse caso, os alvinegros desembolsam mais 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).

Tudo fecharia o negócio em R$ 15 milhões. Além disso, há previsão de multa caso Alisson entre em campo contra o São Paulo. O valor por jogo é de R$ 2 milhões.

Por enquanto, há dois Majestosos certos no calendário, ambos pelo Brasileirão. Com Alisson em campo nos dois, o valor total bateria R$ 19 milhões.

O principal fator para a negociação foi o desejo de Alisson em trabalhar com Dorival Júnior, que o comandou em 2023, quando conquistaram juntos a Copa do Brasil pelo São Paulo, e pediu a contratação.

Da parte dos tricolores, Hernán Crespo não tinha planos de utilizar o atleta como titular. Houve a possibilidade de uma troca, mas a comissão técnica são-paulina não quis nenhum atleta do elenco corintiano.

Em 2026, Alisson atuou apenas por 45 minutos na derrota do São Paulo por 3 a 0 para o Mirassol. Ao todo, ele soma 188 jogos pelo clube, com oito gols e 13 assistências.