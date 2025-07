Alisson desfalca pré-temporada do Liverpool na Ásia sob alegação de 'problemas pessoais'

Ausente do treino do Liverpool desta terça-feira, o goleiro Alisson pediu dispensa da pré-temporada que o clube inglês vem realizando na Ásia. O jogador alegou "problemas pessoais" e foi liberado pela diretoria.

O atleta deve retornar à Inglaterra imediatamente e ficou acertado que ele será reintegrado ao elenco quando o conjunto vermelho iniciar as competições oficiais. As informações são do jornal The Athletic.

O time comandado pelo treinador Arne Slot entra em campo para enfrentar o Yokohama Marinos nesta quarta-feira. A partida serve como parte da preparação programada pela comissão técnica do Liverpool.

Diante do inesperado desfalque, Giorgi Mamardashvili, de 24 anos, vai ser o titular no gol para o confronto diante dos japoneses. O treino desta terça-feira foi realizado no Dream Field, em Tóquio.

Alison foi a terceira baixa do elenco nesta pré-temporada. Com lesão no tendão de Aquiles, o zagueiro Joe Gomez retornou para dar sequência ao tratamento. Prestes a ser contratado pelo Bayern de Munique, o atacante Luís Diaz também não seguiu com o grupo.