Alison dos Santos é campeão dos 300m com barreiras na China em pódio com dobradinha do Brasil Estadão Conteúdo 16.05.26 13h48 Alison dos Santos, o Piu, foi o campeão dos 300m com barreiras da etapa de Xangai/Keqiao, a primeira da Diamond League 2026 de atletismo. O evento foi disputado neste sábado, 16, na China. O pódio teve dobradinha brasileira, com Matheus Lima garantindo o bronze. O norueguês Karsten Warholm foi o segundo colocado. Em disputa que exigiu a tecnologia do photo finish, Piu fez boa largada e assumiu a liderança após a terceira barreira, vencendo com o tempo de 33.01s, sua melhor marca pessoal e a mais baixa do ano nos 300m com barreiras. "Este ano, concentrei-me em ficar mais rápido e desenvolver mais velocidade, e acho que mostrei que tenho mais velocidade, então estou feliz. Senti que eu estava indo bem rápido durante a corrida e o Karsten Warholm estava perto. Acho que isso me prepara bem para o resto da temporada e mostra que o trabalho de velocidade está dando resultado e que ainda posso render", disse Piu ao site da Diamond League. A próxima etapa da Diamond League 2026 será realizada em Xiamen, também na China, em 23 de maio. Alison e Matheus competirão nos 400m com barreiras. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Alison dos Santos Atletismo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 FUTEBOL Técnico do Lyon admite saída de Endrick: 'tem qualidade para ser jogador do Real Madrid' Endrick disputou 20 jogos com a camisa do Lyon, com oito gols marcados e sete assistências 16.05.26 10h32 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59