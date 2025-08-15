Algoz de Fonseca, Atmane vence mais um Top 10, se garante na semi e encara Sinner em Cincinnati Estadão Conteúdo 15.08.25 8h58 Uma das grandes surpresas do Cincinnati Open, Terence Atmane (136º no ranking) continua mostrando o seu valor nas quadras do torneio nos Estados Unidos. Algoz do brasileiro João Fonseca (52º) e do americano Taylor Fritz (4º), o tenista francês, que veio do quali, desbancou mais um Top 10 na noite desta quinta-feira. A vítima da vez foi o dinamarquês Holger Rune, nono na lista da ATP, que não resistiu ao volume de jogo do "desafiante" e perdeu a partida por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3 em 1h13 de confronto. O resultado positivo coloca Atmane na semifinal e no caminho do atual número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner. O duelo está marcado para este sábado. Ao empilhar essa sequência de triunfos no torneio, o competidor já garante uma grande arrancada na relação dos melhores do mundo. Pela boa campanha, ele assegura um posto entre os 70 melhores ranqueados e tem chance de evoluir ainda mais caso chegue a uma inédita final. Nesta trajetória em Cincinnati, Atmane realmente surpreendeu. Até então com somente cinco vitórias em chaves de ATP, o tenista superou o italiano Flávio Cobolli, (22º), e o brasileiro João Fonseca, outro que também entrou como favorito diante do francês. Os outros dois semifinalistas em Cincinnati também serão conhecidos nesta sexta-feira. O espanhol Carlos Alcaraz (2º) enfrenta o russo Andrey Rublev (11º), enquanto o alemão Alexander Zverev (3º) joga contra o americano Ben Shelton (6º). Na partida em que se garantiu às semifinais em Cincinnati, Atmane contou com a força do seu saque para definir os pontos em poucas trocas de bolas. Com um estilo agressivo, ele não deu chances de Rune se encontrar em quadra, fechando a primeira parcial em 6/2. No segundo set, o dinamarquês até deu a impressão de que iria reagir, abriu vantagem de 2 games a 0, mas permitiu o empate e tomou a virada. Com vantagem de 22 a 14 nos winners, ele emplacou um 6/3 e sacramentou mais uma importante vitória em seu currículo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Cincinnati Open Atmane algoz João Fonseca Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 FUTEBOL Cantor Paulo Ricardo sobre sua música ser cantada pela torcida do Paysandu: 'grande honra' Paulo Ricardo falou sobre a música "Rádio Pirata", que ganhou uma versão da torcida do Papão 14.08.25 17h52 Mais esportes Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. 14.08.25 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 15.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 FUTEBOL Cantor Paulo Ricardo sobre sua música ser cantada pela torcida do Paysandu: 'grande honra' Paulo Ricardo falou sobre a música "Rádio Pirata", que ganhou uma versão da torcida do Papão 14.08.25 17h52