Alexandre Mattos sai em defesa de Neymar no Santos: 'Gênios são incompreendidos' Mattos fez questão de exaltar o lado humano de Neymar. Estadão Conteúdo 11.11.25 17h43 Santos recebe o Flamengo na Vila Belmiro nesta quarta-feira (16), às 20h (Santos / Foto / Raul Baretta / Santos FC / Reprodução / Instagram @santosfc) Neymar deixou o campo diante do Flamengo, domingo, substituído na reta final da derrota por 3 a 2, irritado e questionando o motivo de Juan Pablo Vojvoda não deixá-lo jogar até o apito final. Também polemizou ao dizer que os jogadores do Santos têm de procurá-lo mais, pois "essa é a única forma de fazer gols." Criticado por suas atitudes, o astro ganhou um defensor de peso nesta terça-feira: Alexandre Mattos. O diretor executivo de futebol do clube usou as redes sociais para dizer que "gênios são incompreendidos." Apesar de muita gente elogiar a força de vontade de Neymar em tentar salvar o Santos do rebaixamento no Brasileirão, muitos também optam por atacar o camisa 10. Contra "críticas injustas", Alexandre Mattos garantiu que está pronto para levar pancadas ao lado do craque. "Gênios são incompreendidos, sempre foi assim na história humana, pensam à frente de seus tempos, fazem diferente, fazem a diferença, são insaciáveis por desafios, por mudanças, por objetivos que poucos chegam a conquistar, deixam legados, fazem história", iniciou seu post o dirigente. Mattos fez questão de exaltar o lado humano de Neymar. "Mas também são seres humanos, acertam e erram, sorriem e choram, possuem sentimentos, coração, respiram, vivem e sobrevivem às pancadas da vida", disse. "Você é assim, um gênio. Quem te conhece sabe o ser humano que você é, o coração que você tem, a humildade que você exala, a preocupação que você tem com todos, o pai e amigo que você é..." O Santos soma 33 pontos no Brasileirão, na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento. Mas pode sair da degola caso vença o clássico atrasado do primeiro turno com o Palmeiras, sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro. Há duas semanas, Neymar não enfrentou o rival pelo duelo ser no gramado sintético do Allianz Parque, mais um motivo para pancadas no jogador. Na visão de Mattos, muitos querem desmerecê-lo. "Tentam te derrotar, não conseguem, tentam te derrubar, você levanta. Tudo é maior pra você, mas você é maior do que tudo. Sabe por que? Porque você tem Deus no coração, uma aura boa", exaltou, garantindo lutar lado a lado com o camisa 10 santista. "Meu irmão, sozinho você nunca estará. Tenha certeza que 'tô' aqui para tomar as porradas da vida junto com você. Sua família está, seu amigos estão, seus companheiros estão... você é admirado e adorado por mim e por todos que te conhecem, por bilhões ao redor do mundo que sonham em ser como você. Você conquistou isso, você merece isso. Momentos difíceis fazem homens mais fortes. Estou com você sempre. Na boa e principalmente nas pancadas. Nós estamos", concluiu o diretor. 