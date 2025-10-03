Alexandre de Moraes critica árbitro de Inter x Corinthians em sessão no STF: 'Fomos roubados' Estadão Conteúdo 03.10.25 9h03 O corintiano Alexandre de Moraes aproveitou um instante da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quinta-feira para criticar a arbitragem do empate de Corinthians e Inter. A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve um pênalti marcado para os gaúchos aos 52 minutos do segundo tempo. O Corinthians vencia por 1 a 0. Nos acréscimos, quando a vitória já parecia encaminhada, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado pelo assistente de vídeo Gilberto Rodrigues Castro Junior para analisar um puxão de camisa do zagueiro Cacá no meia Bruno Henrique dentro da área. Foi assinalado o pênalti, convertido por Carbonero. "Ontem novamente fomos roubados a mão armada com a marcação de um pênalti aos 52 minutos, pênalti absurdo", falou o ministro. O comentário veio após ele definir que "todo jogo na Neo Química Arena é um clássico". A primeira menção ao estádio corintiano havia sido feita por uma entidade participante do julgamento, que citou o exemplo de jogos em Itaquera como caso de aumento da demanda por transporte. A sessão falava sobre o vínculo empregatício entre os trabalhadores e as plataformas digitais, em processo que a Uber contesta uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em que é reconhecido o vínculo entre motorista e a plataforma. O lance do jogo foi motivo de reclamação dos corintianos. "Ele deu cinco minutos de acréscimos, a bola saiu lateral, ele botou o apito na boca para encerrar a partida e deixou a jogada prosseguir, mesmo já tendo encerrado o tempo. Depois, foi chamado pelo senhor Gilberto Rodrigues, do VAR, que conseguiu enxergar um pênalti daquela maneira, no último minuto da partida", desabafou o técnico Dorival Júnior, após o jogo. Ao analisar o lance no monitor, Rodrigo de Lima chega a afirmar que "é muito claro que não foi falta" e entendeu a disputa como "natural". Somente depois de analisar por diferentes ângulos é que o árbitro se convence de que o lance é passível para a marcação de pênalti. "Ok, Gilberto. Esse puxão, para mim, entendo que impacta, ok?" diz Rodrigo de Lima. "Concordo, sim, por isso que lhe chamei. Entendo que impacta, sim", ratificou o VAR. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Corinthians chegou a três partidas sem vitória no Brasileirão e encerrou a rodada na 13ª posição, com 30 pontos, e o Inter, que não sabe o que é vencer há quatro partidas, está na 15ª, com 29. No sábado, o time paulista recebe o Mirassol, na Neo Química Arena, às 21. Mais cedo, às 18h30, os colorados jogam novamente em casa, contra o Botafogo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Alexandre de Moraes STF árbitro Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Ultra BNF MMA XIV promete noite histórica de lutas em Anajás no dia 4 de outubro 03.10.25 10h32 Carlos Ferreira Alívio por um mal menor 03.10.25 10h28 Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 FUTEBOL Técnico do Paysandu lamenta empate com o Cuiabá, cita falha e diz: ‘não fomos inteligentes’ Márcio Fernandes citou problemas da equipe em jogar na Curuzu e afirmou que precisa melhorar a questão psicológica dos atletas atuado em Belém 02.10.25 22h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES TIC TAC Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa 02.10.25 21h02 Futebol Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final. 02.10.25 13h55 FUTEBOL Técnico do Paysandu lamenta empate com o Cuiabá, cita falha e diz: ‘não fomos inteligentes’ Márcio Fernandes citou problemas da equipe em jogar na Curuzu e afirmou que precisa melhorar a questão psicológica dos atletas atuado em Belém 02.10.25 22h42 REPARAÇÃO VÍDEO: Lula diz que Copa de 2014 deveria ter sido em Belém, não em Manaus Presidente cumpre agenda oficial em Belém e participou da entrega do Parque Linear da Nova Doca nesta quinta-feira (2/10) 02.10.25 20h57