Alemanha volta a mostrar fragilidade defensiva, sofre, mas derrota Gana em Stuttgart O gol da vitória foi sair apenas aos 42 minutos da etapa final. Estadão Conteúdo 30.03.26 18h07 Seleção alemã de futebol (DFB/Philipp Reinhard) A Alemanha voltou a apresentar fragilidade defensiva, mas derrotou Gana, por 2 a 1, nesta segunda-feira, em Stuttgart, em amistoso preparatório para a disputa da Copa do Mundo. O gol da vitória foi sair apenas aos 42 minutos da etapa final. O começo do jogo foi marcado pelo domínio total da Alemanha. Em dez minutos, o time anfitrião já havia acumulado cinco chances de gol. Wirtz acertou a trave em cobrança de falta, enquanto o grandalhão Woltemade, livre, chutou para fora. A maioria das jogadas alemãs começavam, não tinham erro de passe e terminava, e, finalização. O técnico Otto Addo pediu mais firmeza de seus jogadores na marcação. O time africano só foi assustar Nübel aos 17 minutos, quando Sibo arriscou de longe. Aos poucos, debaixo de chuva, Gana conseguiu encontrar espaços para contra-ataques, sempre liderados pelo fortíssimo Semenyo. Mas a Alemanha seguiu perigosa. Jonathan Tah perdeu chance dentro da área, por causa de grande defesa do goleiro Asare, mas Wirtz chegou a marcar, aos 33, mas o VAR acusou impedimento de Woltemade na armação da jogada. No final do primeiro tempo, em novo ataque alemão, Stiller finalizou e a bola bateu no braço de Adjetey. O VAR chamou o árbitro inglês Stuart Attwell, que anotou o pênalti. Havertz, um dos jogadores mais acionados da primeira etapa, bateu com categoria e abriu o placar: 1 a 0. A segunda etapa começou com Gana tentando ficar mais com a bola, mas a Alemanha quase ampliou com Grob. Os africanos contra-atacaram e tiveram sua chance de empatar. Concentrados, os alemães não se abalaram e Woltemade acertou o travessão e Asare em bela cabeçada. Corajosa, Gana foi ao ataque e, em jogada ensaiada no escanteio, Jordan Ayew quase empatou. O técnico Julian Nagelsmann fez sete alterações na seleção alemã, que perdeu um pouco de conjunto. Gana aproveitou para, em um contra-ataque, empatar a partida com Fatawu, aos 25 minutos, para delírio da colônia ganense presente e Stuttgart. Ps últimos 15 minutos foram marcados pela presença alemã perto da área adversária. O jovem Karl errou chute quase na pequena área. Aos 42, não teve jeito. Undav finalizou jogada de todo o setor ofensivo alemão: 2 a 1. A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo, juntamente com Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Já Gana vai disputar a fase inicial do Mundial com Inglaterra, Croácia e Panamá na chave L. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol amistoso Alemanha Gana COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul 30.03.26 16h52 Futebol CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional 30.03.26 13h23 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 FUTEBOL Com cláusula em contrato, Paysandu terá desfalque importante na estreia da Série C Atacante Ítalo não jogará contra o Volta Redonda-RJ, na estreia da Série C do Brasileirão 30.03.26 14h21 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31