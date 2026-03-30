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Alemanha volta a mostrar fragilidade defensiva, sofre, mas derrota Gana em Stuttgart

O gol da vitória foi sair apenas aos 42 minutos da etapa final.

Estadão Conteúdo
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Seleção alemã de futebol (DFB/Philipp Reinhard)

A Alemanha voltou a apresentar fragilidade defensiva, mas derrotou Gana, por 2 a 1, nesta segunda-feira, em Stuttgart, em amistoso preparatório para a disputa da Copa do Mundo. O gol da vitória foi sair apenas aos 42 minutos da etapa final.

O começo do jogo foi marcado pelo domínio total da Alemanha. Em dez minutos, o time anfitrião já havia acumulado cinco chances de gol. Wirtz acertou a trave em cobrança de falta, enquanto o grandalhão Woltemade, livre, chutou para fora.

A maioria das jogadas alemãs começavam, não tinham erro de passe e terminava, e, finalização. O técnico Otto Addo pediu mais firmeza de seus jogadores na marcação. O time africano só foi assustar Nübel aos 17 minutos, quando Sibo arriscou de longe.

Aos poucos, debaixo de chuva, Gana conseguiu encontrar espaços para contra-ataques, sempre liderados pelo fortíssimo Semenyo. Mas a Alemanha seguiu perigosa. Jonathan Tah perdeu chance dentro da área, por causa de grande defesa do goleiro Asare, mas Wirtz chegou a marcar, aos 33, mas o VAR acusou impedimento de Woltemade na armação da jogada.

No final do primeiro tempo, em novo ataque alemão, Stiller finalizou e a bola bateu no braço de Adjetey. O VAR chamou o árbitro inglês Stuart Attwell, que anotou o pênalti. Havertz, um dos jogadores mais acionados da primeira etapa, bateu com categoria e abriu o placar: 1 a 0.

A segunda etapa começou com Gana tentando ficar mais com a bola, mas a Alemanha quase ampliou com Grob. Os africanos contra-atacaram e tiveram sua chance de empatar. Concentrados, os alemães não se abalaram e Woltemade acertou o travessão e Asare em bela cabeçada. Corajosa, Gana foi ao ataque e, em jogada ensaiada no escanteio, Jordan Ayew quase empatou.

O técnico Julian Nagelsmann fez sete alterações na seleção alemã, que perdeu um pouco de conjunto. Gana aproveitou para, em um contra-ataque, empatar a partida com Fatawu, aos 25 minutos, para delírio da colônia ganense presente e Stuttgart.

Ps últimos 15 minutos foram marcados pela presença alemã perto da área adversária. O jovem Karl errou chute quase na pequena área. Aos 42, não teve jeito. Undav finalizou jogada de todo o setor ofensivo alemão: 2 a 1.

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo, juntamente com Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Já Gana vai disputar a fase inicial do Mundial com Inglaterra, Croácia e Panamá na chave L.

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