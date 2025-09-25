Alcaraz supera contusão no tornozelo e estreia com vitória em Tóquio; Sinner vence em Pequim

Os dois principais tenistas do ranking da ATP entraram em ação nesta quinta-feira e confirmaram seu favoritismo. Carlos Alcaraz, líder do ranking, superou uma torção no tornozelo durante o confronto pelo ATP 500 de Tóquio contra Sebastian Baez, mas levou a melhor e venceu o duelo por 2 sets a 0. Já italiano, número 2 do mundo, derrotou Marin Cilic pelo mesmo placar, mas pelo torneio de Pequim.

Na capital japonesa, o tenista espanhol precisou de paciência e resiliência para confirmar o seu triunfo. O jogo teve paralisação por causa da chuva e quebrou o ritmo do encontro. Além disso, o Top 1 ainda sofreu uma torção no tornozelo e precisou de tratamento médico para seguir na partida. A vitória por sets diretos veio com parciais de 6/4 e 6/2.

O drama de Alcaraz começou ainda na primeira parcial. Após abrir vantagem de 2 a 0, ele sofreu uma quebra e, na sequência, se machucou. O médico enfaixou seu tornozelo e o argentino Sebastian Baez (41º) confirmou a reação ao fazer 3 a 2.

Apesar de um pouco hesitante, o competidor espanhol se recuperou em quadra, impôs novamente o seu ritmo, e definiu o primeiro set com um contundente 6/4.

Na volta à quadra, a situação se normalizou e Alcaraz não teve dificuldades para garantir a vitória com um 6/2. Após a estreia, ela terá como próximo adversário o belga Zizou Bergs.

SINNER CONFIRMA FAVORITISMO Se Alcaraz teve imprevistos para vencer em sua estreia em Tóquio, o italiano Jannik Sinner não encontrou problemas para dominar as ações e bater o croata Marin Cilic (97º) por 2 sets a 0, com um duplo 6/2 em seu primeiro jogo no ATP 500 de Pequim.

Na próxima fase, ele vai enfrentar o francês Terence Atmane, de 23 ano,s e atual 68º colocado no ranking. Na primeira parcial, Sinner obteve quebras nos quinto e sétimo game e abriu 1 a 0 sem sustos.

O histórico da partida se repetiu na volta dos dois tenistas para o segundo set. O croata não conseguiu resistir ao ritmo de jogo do italiano e voltou a perder o set por 6/2.