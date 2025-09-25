Alcaraz supera contusão no tornozelo e estreia com vitória em Tóquio; Sinner vence em Pequim Estadão Conteúdo 25.09.25 11h48 Os dois principais tenistas do ranking da ATP entraram em ação nesta quinta-feira e confirmaram seu favoritismo. Carlos Alcaraz, líder do ranking, superou uma torção no tornozelo durante o confronto pelo ATP 500 de Tóquio contra Sebastian Baez, mas levou a melhor e venceu o duelo por 2 sets a 0. Já italiano, número 2 do mundo, derrotou Marin Cilic pelo mesmo placar, mas pelo torneio de Pequim. Na capital japonesa, o tenista espanhol precisou de paciência e resiliência para confirmar o seu triunfo. O jogo teve paralisação por causa da chuva e quebrou o ritmo do encontro. Além disso, o Top 1 ainda sofreu uma torção no tornozelo e precisou de tratamento médico para seguir na partida. A vitória por sets diretos veio com parciais de 6/4 e 6/2. O drama de Alcaraz começou ainda na primeira parcial. Após abrir vantagem de 2 a 0, ele sofreu uma quebra e, na sequência, se machucou. O médico enfaixou seu tornozelo e o argentino Sebastian Baez (41º) confirmou a reação ao fazer 3 a 2. Apesar de um pouco hesitante, o competidor espanhol se recuperou em quadra, impôs novamente o seu ritmo, e definiu o primeiro set com um contundente 6/4. Na volta à quadra, a situação se normalizou e Alcaraz não teve dificuldades para garantir a vitória com um 6/2. Após a estreia, ela terá como próximo adversário o belga Zizou Bergs. SINNER CONFIRMA FAVORITISMO Se Alcaraz teve imprevistos para vencer em sua estreia em Tóquio, o italiano Jannik Sinner não encontrou problemas para dominar as ações e bater o croata Marin Cilic (97º) por 2 sets a 0, com um duplo 6/2 em seu primeiro jogo no ATP 500 de Pequim. Na próxima fase, ele vai enfrentar o francês Terence Atmane, de 23 ano,s e atual 68º colocado no ranking. Na primeira parcial, Sinner obteve quebras nos quinto e sétimo game e abriu 1 a 0 sem sustos. O histórico da partida se repetiu na volta dos dois tenistas para o segundo set. O croata não conseguiu resistir ao ritmo de jogo do italiano e voltou a perder o set por 6/2. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Alcaraz Sinner vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Leão paga pecados no finalzinho 25.09.25 14h26 Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 Futebol Paysandu: Leandro Vilela passará por cirurgia no joelho e deve ficar fora do restante da temporada Clube bicolor informou que o jogador foi diagnosticado com ruptura no ligamento cruzado anterior 25.09.25 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 FUTEBOL Vitor Roque é exaltado por jornal espanhol após vitória do Palmeiras sobre o River: 'Vale ouro' Vitor Roque reencontrou o seu bom futebol após um início de temporada irregular no Palmeiras 25.09.25 8h28 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20