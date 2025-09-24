Alcaraz prevê Sinner 'mais forte' após perda do 1º lugar e quer estar em 'prateleira' de lendas O número 1 do mundo já vem sendo avaliado com um dos grandes do planeta Estadão Conteúdo 24.09.25 19h38 Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (Reprodução / Instagram @janniksin) Vivendo a melhor fase da carreira, em busca do recorde de vitórias em uma temporada e também podendo confirmar a liderança do ranking até o fim do ano, Carlos Alcaraz deu uma entrevista sincera e bastante humilde nesta quarta-feira antes de estrear no Torneio de Tóquio, a nível ATP 500. O espanhol elogiou o rival Jannik Sinner, prevendo que o italiano virá ainda mais forte ao ser desbancado por ele do trono do ranking e ainda disse ser cedo para falar em "ser o maior' de todos os tempos. São 62 vitórias em 2025 e sete títulos conquistados, entre eles os Grand Slams de Roland Garros e US Open. Ganhar quatro jogos em Tóquio significará ultrapassar os 65 triunfos de 2023. Mesmo sem Sinner (batido na decisão do US Open) como concorrente no Japão - vai jogar em Pequim - a rivalidade não fica de lado. "Eu sei que ele vai mudar em relação à última partida. É a mesma coisa que eu fiz quando perdi para ele algumas vezes. Tentei ser um jogador melhor"l, afirmou Alcaraz, que tem 10 a 5 de vantagem no duelo com o agora segundo do mundo. "Da próxima vez, vou enfrentá-lo, então espero que ele faça o mesmo, mude algumas coisas só para estar pronto, e eu tenho que estar focado e preparado para as mudanças. Vou tentar superar essas mudanças e estar pronto para essa rivalidade", disse. "Acho que está melhorando para mim e para o tênis. Veremos no futuro quantas vezes jogarei contra ele e em que circunstâncias jogaremos. Mas acho que agora está indo muito bem." O número 1 do mundo já vem sendo avaliado com um dos grandes do planeta, mas o assunto sobre se tornar o maior de todos os tempos deixa Alcaraz incomodado. "É algo que não está na minha mente agora", minimizou. Alcaraz, por enquanto, prefere apenas aumentar seus feitos. "Sempre digo que meu objetivo no tênis é tentar estar na mesma prateleira que as lendas ou os melhores jogadores da história, mas não é algo em que estou pensando agora, apesar de já ter conquistado grandes feitos em apenas 22 anos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Torneio de Tóquio Carlos Alcaraz Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor 24.09.25 18h54 Futebol Árbitras do Pará passam em teste físico da FIFA e instrutor diz: 'É história sendo escrita' O instrutor físico, Pedro Alves, detalhou como foi a preparação das árbitras para o teste da FIFA 24.09.25 18h32 SÉRIE B Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C 24.09.25 16h39 Futebol Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém. 24.09.25 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo leva gol no final, perde a segunda seguida e cai para a 10ª posição Leão foi dominado pelo adversário durante toda a partida, contou com a sorte para empatar no rebote de um pênalti perdido, mas minutos depois tomou outro gol. Próximo jogo será contra o CRB, no Mangueirão. 24.09.25 23h38 Palmeiras bate o River de virada em jogo tenso e vai às semifinais da Libertadores 24.09.25 23h52 recuperação Hugo Hoyama evolui bem após cirurgia e deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas Hoyama foi submetido a um procedimento de revascularização do miocárdio após sofrer um enfarte 24.09.25 18h58 Copa São Paulo de Futebol Júnior Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha Corinthians e Vasco jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.01.25 15h00